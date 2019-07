Fedele snobba la vittoria | “Ieri gara senza valore tra scapoli e ammogliati! Verdi

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il commento di Enricosul momento del Napoli Enricoha rilasciato alcune considerazioni personali a Radio Marte, riguardo ladisputata dal Napoli contro il Liverpool. Ecco quanto ha dichiarato: “Il calcio d’estate non va tenuto in considerazione. Ieri era una partita traed ammogliati, il Liverpool giocava in otto in avantidifendere. Callejon ieri ha fatto una grande partita, ma noi cerchiamo una squadra che dovrà essere tosta e che deve diventare antagonista della Juve. Ierisembrava James Rodriguez, era una. Il Napoli quando ha parlato con gli agenti di Pèpè doveva dargli tutto quello che chiedeva se voleva”. Leggi anche Sky – Il Napoli l’ha ceduto alla Fiorentina: l’ex azzurro firmerà un triennale… Clamorosa ultim’ora dalla Spagna, AS annuncia: “Il Real ha preso una decisione su James Rodriguez!” Il Napoli torna ...

