Facebook elimina alcuni post della Lega segnalati per “incitamento all’odio”

Fonte : fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2019) La denuncia è partita da Stephen Ogongo, un attivista originario del Kenya, che qualche settimana fa aveva lanciato una campagna per far chiudere le pagine social di Salvini e, in quanto istigavano all'odio razziale. Nonostante Ogongo sospetti che spessochiuda un occhio in quanto queste stesse pagine generano molto traffico al social network, questa volta il suo appello è stato accolto.

Agenzia_Dire : 'È la prima volta che in Italia vengono rimossi dei post di #Salvini'. La gioia del giornalista e fondatore del p… - martinagentil9 : RT @stephenogongo: Il primo successo della campagna di Cara Italia (@cara_italia ) contro chi alimenta l’odio online. Facebook elimina i po… - MauroLagattolla : La scelta fatta dal capo della Polizia chiude il processo di smilitarizzazione iniziato quasi quarant’anni . Dal 12… -