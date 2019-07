F1 | Nico Rosberg attacca la gestione Ferrari | “Le parole di Binotto su Vettel sono state

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Il weekend di Hockenheim, undicesima prova del Mondiale 2019 di F1, è stata quello dello show e del caos. L’intervento di Giove Pluvio ha scombussolato i piani di tutti e Sebastian, che partiva in ultima posizione per via delle problematiche tecniche sulla suanelle qualifiche, si è reso protagonista di una gara particolarmente intelligente che lo ha portato in seconda posizione alle spalle del vincitore Max Verstappen. Una corsa dal sapore di rivalsa per Seb, reduce da un periodo molto complicato, ricordando l’incidente a Silverstone con il citato Verstappen nel penultimo weekend iridato. Fine settimana tedesco che era iniziato in modo non propriamente entusiasmante per il quattro volte iridato, viste le dichiarazioni del Team Principal del Cavallino Rampante Mattianelle quali ammetteva di aspettarsi qualcosa di più dal proprio pilota.che ...

