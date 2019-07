Evra | «La Juventus ha paura dell’Inter | non del Napoli»

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019) Patriceha parlato di tutto in una lunga intervista alla Gazzetta, l’ex campione della Juve, che adesso vuole terminare gli studi per diventare allenatore. Ha raccontato il suo legame forte con lo United e i problemi avuti alla Juve dove, nonostante l’ottimo rapporto con i tecnici, non è riuscito ad esprimersi mai al meglio. Qualcuno mi rinfaccia ancora l’errore nei supplementari negli ottavi di finale contro il Bayern quando non spazzai e causai la rete tedesca del 3-2. Ma quello è il mio modo di intendere il calcio; io non sono come Chiellini, probabilmente il miglior giocatore della Juve con cui ho giocato, che talvolta spara anche la palla in tribuna Parole di elogio per Max Allegri che considera un maestro di tattica in grado di preparare le partite talmente bene da farle sembrare semplici. Ma se c’è un campione in panchina, questo è Conte,infatti ...

