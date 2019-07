Erica Piamonte criticata per il balletto con il lato B in primo piano E lei ‘impazzisce’

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 29 luglio 2019)continua a far parlare di sé, in particolar modo per la sua vicinanza a Taylor Mega. L’ex inquilina del Grande Fratello ha attirato l’attenzione con un video su Instagram in cui balla e mostra ilB ine con un commento alla foto dell’amica in costume. Gli attacchi degli haters non sono mancati. «La prossima volta fai vedere il cervello», ha scritto un utente. Ilhot ha scatenato i commenti dei followers perché nel filmato è inquadrato solo ilB, perfettamente scolpito. «Quando mi annoio mi prende così», spieganella didascalia, che non è bastata a giustificare la sua scelta. Da quando è uscita dalla casa più spiata d’Italia ha intensificato i suoi post, intenta a fare dell’attività di influencer un lavoro vero e proprio. Qualcun altro le dice di vergognarsi, sottolineando che i genitori non possono essere ...

