Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Quasi 7 mila commenti e quasi 2 milioni di like per il post Instagram dedicato alle, tra cui Cortina, di, alias Daenerys Targaryen, Regina dei Draghi nella serie Il Trono di Spade, tratto dal celebre ciclo fantasy di George R.R. Martin.Nella foto pubblicata tre giorni fa, l’attrice trentaduenne scrive: ”È una strada lunga e tortuosa quella che mi ha fatto togliere i sandali di Khaleesi e mi ha fatto arrancare di nuovo a casa. Mondo di Instagram è stato faticoso arrivare fin quassù maestremamentediil panorama...” Visualizza questo post su InstagramThe long and winding road to kicking off khaleesi’s boots and trudging home in my own shoes once again. @imogen f lloyd you and these staggering mountains got my head to chill and my ass to light it’s own goddamn fire. Insta world it’s been a ...

Frances48352404 : RT @HuffPostItalia: Emilia Clarke incantata dalle Dolomiti: 'Sono felice di fermarmi e ammirare il panorama' - fainformazione : Jason Momoa e il tenero abbraccio con Emilia Clarke Emilia Clarke e Jason Momoa si sono nuovamente riuniti! Gli at… - fainfocultura : Jason Momoa e il tenero abbraccio con Emilia Clarke Emilia Clarke e Jason Momoa si sono nuovamente riuniti! Gli at… -