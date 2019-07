El Pais | Per James la trattativa tra Atletico e Real è congelata per motivi politici

Judo - Grand Prix Zagabria 2019 : Andrea Regis supera due turni e si ferma agli ottavi nei -81 kg - out all’esordio Casaglia e Paissoni : Seconda giornata priva di Grandi soddisfazioni per l’Italia al Grand Prix di Zagabria 2019, ultimo torneo del circuito maggiore in preparazione del Mondiale di Tokyo (25 agosto-1 settembre). Quest’oggi erano in programma le gare delle categorie -63, -70 kg femminili e -73, -81 kg maschili, con la selezione tricolore che schierava complessivamente tre atleti. Il migliore degli azzurri nel day-2 è stato senz’ombra di dubbio ...

Atletica leggera - Europei under 20 2019 : show italiano sui 100 metri. Oro per Vittoria Fontana e Lorenzo Paissan : Giornata da ricordare, più unica che rara: l’Atletica italiana si esalta agli Europei under 20 di Boras, in Svezia, volando nei 100 metri sia al maschile che al femminile e portandosi a casa due clamorose medaglie d’oro. I protagonisti sono Lorenzo Paissan e Vittoria Fontana: due velocisti che in terra scandinava fanno salire il tricolore sul gradino più alto del podio. La performance più esaltante è quella di Fontana tra le donne. ...

El Paìs : «Il Napoli si è raffreddato per James dopo l’addio ai vantaggi al Sud nel Decreto Crescita» : Il quotidiano spagnolo El Paìs oggi dedica un articolo al Decreto Crescita e ai benefici che porterà al calcio italiano per renderlo più competitivo a livello europeo Il Governo populista italiana, formata dal Movimento 5 Stelle e la Lega ha recentemente approvato il cosiddetto Decreto Crescita, una misura per stimolare il lavoro e gli investimenti in aziende nazionali che hanno un impatto su un calcio sempre più lontano dalla vetta. Al di là di ...

Fabian Ruiz a El Pais : «La felicità te la dà la vittoria - ma perdendo impari» : Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, che dopo aver disputato un anno strepitoso in maglia azzurra sta dando spettacolo con la sua Nazionale Under 21, ha parlato a El Pais alla vigilia della sfida con la Francia. Ha parlato dei suoi idoli di gioventù e soprattutto di Xavi Cosa ti dà più piacere nel calcio? «Win. Giochi per vincere. La felicità te la dà la vittoria» Non giochi per piacere ma per rabbia competitiva? «In campo devi stare ...