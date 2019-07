Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 29 luglio 2019) Secondo quanto riporta El, ora che Pépé si è allontanato e con James Rodriguez che sembra bloccato a Madrid, ilsi sarebbe lanciato su Giovani Lodel, Il club portoghese ha diverse possibilità per vendere il calciatore, scrive il portale spagnolo, e una di queste è proprio il. Il club di De Laurentiis ha un ottimo rapporto con il, da cui ha comprato Fabian Ruiz l’estate scorsa. Il club spagnolo ha già rifiutato l’offerta di 50 milioni del Tottenham, chiedendone 70 per la valutazione del calciatore. Per ora non c’è stata alcuna offerta formale, scrive El, “ma c’èper continuare a dare più capitoli a questa soap opera estiva”. L'articolo El: ilLodelilsta.

napolista : El Desmarques: il Napoli sonda Giovanni Lo Celso del Betis Il club spagnolo ha rifiutato 50 milioni offerti dal Tot… -