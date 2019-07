Earth Overshoot Day | oggi l’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’anno

Risorse naturali : oggi 29luglio è l'Earth Overshoot Day - un giorno che arriva sempre prima : In questo 2019 l'Earth Overshoot Day è già arrivato: oggi 29 luglio cade infatti la data in cui le Risorse naturali che la Terra è in grado di produrre in un anno sono già state esaurite. Quando abbiamo da poco superato la metà di quest'anno, quindi il pianeta e i suoi abitanti hanno già consumato tutte le Risorse che il pianeta può offrire alla popolazione globale. In sostanza nel 2019 ci servirebbero le Risorse di 1,75 pianeti per soddisfare ...

Earth Overshoot Day 2019 - il 29 luglio la Terra esaurisce tutte le sue risorse annuali : l’Italia però le ha già finite il 15 maggio : Cade il 29 luglio l’Earth Overshoot Day 2019, ovvero il giorno in cui saranno esaurite tutte le risorse che il nostro pianeta può generare nell’anno. Una data che si anticipa di anno in anno, a dimostrazione del fatto che il consumo di quello che la Terra offre è sempre più accelerato. Negli ultimi 20 anni, il giorno dell’Overshoot si è spostato infatti di tre mesi in anticipo nel calendario, fino a superare quest’anno ...

