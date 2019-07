È morto l’attore uruguaiano George Hilton | diventato famoso in Italia con i film

Rutger Hauer è morto a 75 anni : addio all’attore olandese : Come è morto Rutger Hauer: l’attore ha recitato in numerosi film Lutto nel mondo del cinema: è morto Rutger Hauer. Ad annunciare il decesso il suo agente che ha rivelato che i funerali dell’attore si sono tenuti oggi. Hauer è infatti deceduto a soli 75 anni lo scorso 19 luglio, nella sua casa in Olanda, […] L'articolo Rutger Hauer è morto a 75 anni: addio all’attore olandese proviene da Gossip e Tv.

Rip Torn morto - è scomparso l’attore di Man in Black : È morto a 88 anni l’attore Rip Torn, celebre per il suo ruolo nella saga di Man in Black. Ancora non si conoscono le cause del decesso: il corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione di Lakeville, negli Stati Uniti. Candidato all’Oscar come migliore attore non protagonista nel 1984 per il film La foresta silenziosa, Torn aveva recitato in grandi film di successo: era lui infatti, il Luigi XV del film Marie Antoniette di ...

È morto l’attore Cameron Boyce - aveva 20 anni : l’attore e ballerino statunitense Cameron Boyce è morto venerdì 6 luglio, aveva 20 anni. Boyce aveva iniziato la sua carriera da bambino come modello, poi aveva partecipato ad alcuni spot televisivi e infine aveva iniziato a lavorare come attore, recitando

Billy Drago è morto : malattia e causa della morte. La carriera dell’attore : Billy Drago è morto: malattia e causa della morte. La carriera dell’attore Billy Drago, nome d’arte di William Eugene Burrows, è morto lo scorso 24 giugno 2019 a Los Angeles: aveva 73 anni. Ne ha dato notizia la rivista di cinema Variety, nella versione online. La morte è avvenuta in seguito di un ictus. Il nome dell’attore, forse, non vi dirà niente, ma il suo volto sicuramente sì. Era il braccio destro e sicario di Al Capone nel film Gli ...

Anton Yelchin - dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna il toccante biopic sull’attore morto nel 2016 : Per chi rimase scioccato dalla sua assurda e orribile morte, o anche solo per chi l’ha apprezzato come attore di razza, Love Antosha, è un toccante e onesto biopic sulla vita breve del compianto Anton Yelchin. Direttamente dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna, il documentario diretto da Garret Price è la ricostruzione al limite dell’autobiografico (e a breve vi spieghiamo il perché) di una carriera attoriale limpida, fulminea, ma forse ...