È morta Russi Taylor | la doppiatrice di Minnie Era sposata con la voce di Topolino

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) Addio a, ladiMouse.aveva 75 anni. Era il 1991 quando si sposò con Wayne Allwine, per 32 anni ladi, morto nel 2009. Nel corso della sua lunga carriera,ha doppiato decine di personaggi dei cartoni animati, tra cui Qui, Quo e Qua, le gemelle Sherry e Terry de I Simpson, Ciottolina nei I Flintstones (si tratta della figlia di Fred e Wilma).“Mouse ha perso la suacon la scomparsa di. Per più di 30 annihanno lavorato insieme per intrattenere milioni di persone mondo. Una partnership che ha resoun’icona ea una leggenda amata dai fan” afferma l’amministratore delegato di Walt Disney, Bob Iger. Visualizza questo post su Instagram“Mouse lost her voice with the passing of. For more than 30 years,and...

