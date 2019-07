Dopo la foto in caserma | trasferito il militare che ha bendato l' americano Elder

Dopo la foto della Kinnunen e Osvaldo il web si schiera con Stefano Oradei : Il web si è schierato dalla parte di Stefano Oradei Dopo la foto che ha pubblicato la sua ex fidanzata Veera Kinnunen in compagnia di Daniel Osvaldo. Dopo che la ballerina e l’ex calciatore sono usciti allo scoperto sul profilo di Oradei si sono moltiplicati i commenti degli utenti intenzionati a confortarlo. Sotto la foto accanto alla Kinnunen, in particolare, alcuni non sono stati molto lusinghieri. I due facevano coppia nell’ultima edizione ...

Mondiali nuoto 2019 – Paura a bordo piscina - malore per Sara Sjostroem Dopo i 200 sl [FOTO] : malore per Sara Sjostroem dopo la gara dei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju Mentre tutti gli applausi e le attenzioni a Gwangju erano rivolte alla Divina Federica Pellegrini, che ha conquistato oggi il suo quarto oro Mondiale, confermandosi campionessa iridata nei 200 stile libero, uno spiacevole imprevisto ha allarmato tutti gli spettatori. Sara Sjostroem, medaglia di bronzo alle spalle di Federica Pellegrini e ...

“Ma sei tu?”. Gemma Galgani irriconoscibile. Fan traumatizzati Dopo quella foto : Gemma Galgani si gode l’estate. E, secondo le voci che circolano, la sua potrebbe essere un’estate bollente. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Galgani e Giorgio Manetti sono di nuovo insieme. Ma è davvero così? Beh, in un certo senso sì, ma non nel senso che intendete voi. Gemma e Giorgio potrebbero ritornare a essere in qualche modo una coppia nello show “La pupa ed il secchione” che andrà in onda su Italia Uno a settembre. Pare infatti ...

New York - Dopo l’ondata di caldo - piogge torrenziali lasciano la città sott’acqua : strade e metro allagate [FOTO e VIDEO] : dopo un weekend di caldo cocente, il cielo alla fine si è aperto su New York, scaricando grandi quantità di pioggia su alcune zone della città. Il Servizio Meteorologico Nazionale aveva emesso un‘allerta per alluvioni lampo per Manhattan, Queens e Brooklyn. La potente tempesta di pioggia ha colpito New York nella sera (ora locale) di ieri, lunedì 22 luglio, allagando le strade di Brooklyn e Staten Island. Il temporale si è spostato sulla città ...

Michele Bravi pubblica nuove foto Dopo l’incidente : “Esci da quell’involucro” : A distanza di mesi dall'incidente, Michele Bravi pubblica nuove foto che hanno fatto impensierire i fan, intervenuti con alcuni commenti con il quale l'hanno invitato a "uscire dall'involucro". Eh sì, perché Michele Bravi si è presentato sui social completamente ricoperto dal nylon che lo ha fatto sembrare avvolto in un pacchetto dal quale i fan hanno richiesto che uscisse immediatamente. L'artista di Città di Castello ha quindi rotto il ...

Roberto Formigoni - Dopo la foto smagrito la pietà : i giudici gli concedono i domiciliari : I giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno concesso i domiciliari a Roberto Formigoni, l'ex presidente della Regione Lombardia condannato per corruzione a 5 anni e 10 mesi di carcere nell'ambito del processo Maugeri-San Raffaele. I giudici hanno quindi accettato la richiesta della difesa di Formi

“Non ci ferma nessuno”. Eva Grimaldi e Imma Battaglia - due mesi Dopo il matrimonio. Ecco le foto del viaggio di nozze : Eva Grimaldi e Imma Battaglia, dopo due mesi dal loro matrimonio, continuano a camminare sulle nuvole. E finalmente sono riuscite a coronare il sogno di una luna da miele da film. La scelta è ricaduta sul mar Baltico, dove le due hanno potuto sfruttare una crociera sponsorizzata da una nota compagnia. E tra Stoccolma, Tallin e San Pietroburgo sono stati tantissimi gli scatti di amore e di bellezza da questa bellissima coppia. E le dediche, le ...

Pakistan - alpinista italiano ferito e bloccato Dopo caduta Il compagno : «Lo portiamo giù a piedi»|L’appello|Le foto : Da sabato è bloccato in gravi condizioni dopo una caduta di 500 metri sul Gasherbrum VII. Con lui si trovava un altro alpinista, Cala Cimenti. L’elisoccorso tarda ad arrivare, la Farnesina: «Problemi tecnici dovuti all’alta quota»

Daniele Scardina - le prime parole su Diletta Leotta Dopo le foto del bacio : “Diletta? Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno”. Così Daniele Scardina, pugile soprannominato King Toretto, risponde dopo le foto del bacio con Diletta Leotta quando gliene viene chiesto conto in un’intervista per la Gazzetta dello sport. Il pugile però poi si sbottona un po’ di più sulla questione che riempie i rotocalchi: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a ...

Michele Bravi/ Foto choc su Instagram : trappola di sensi di colpa Dopo l'incidente : Michele Bravi torna sui social con una serie di scatti che hanno sconvolto i suoi fan: il cantante è ancora vittima dei suoi sensi di colpa?

Le foto dell’allunaggio del 20 luglio 1969 - 50 anni Dopo : Il 20 luglio 1969 l’uomo sbarcava sulla Luna: un evento entrato nell’immaginario collettivo e celebrato, cantato, vivisezionato come una tappa fondamentale della storia dell’umanità. L’allunaggio non è coinciso solo con la passeggiata di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla superficie lunare, ma è stato un avvenimento che è riuscito a catalizzare l’attenzione di milioni di spettatori e ha influenzato le generazioni ...

Non glielo devi fare! Anna Tatangelo - bufera Dopo la foto col figlio in piscina : Ma quanto è bella Anna Tatangelo? Questa estate, la bella cantante, la sta dedicando al figlio e al relax più totale. La sua estate in compagnia del figlio Andrea, nato dalla relazione con il collega Gigi D’Alessio, ogni tanto viene interrotta da qualche scatto pubblicato sui social che irreparabilmente causa qualche scossone di terremoto mediatico. Oltretutto il cantautore napoletano non è insieme alla sua famiglia, evidentemente perché ...

Mara Venier posta una foto Dopo un’operazione alla bocca : La presentatrice tv Mara Venier è stata operata poi dopo l’intervento ha postato una foto su “Instagram”. E i fan l’hanno incoraggiata: «Riprenditi». La conduttrice ha subito un intervento ai denti e oggi ha deciso di condividere il momento di convalescenza con i follower. Nell’immagine, Mara tiene il ghiaccio sul viso e commenta: «Oggi così ghiaccio… Ieri ho fatto intervento ai denti». Immediati i messaggi dei fan che ...