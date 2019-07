DOOM Eternal avrà un' area hub destinata al Doomguy

Il multiplayer di DOOM Eternal conquista il QuakeCon 2019 : ecco la Battlemod in video : Bethesda Softworks e id Sotware ce lo avevano promesso: il multiplayer di DOOM Eternal sarebbe stato uno dei grandi protagonisti del QuakeCon 2019. Così effettivamente è accaduto, con lo storico team di sviluppo esperto di sparatutto in prima persona ad aver dato in pasto a stampa e pubblico una lunga sessione di puro giocato per la prossima iterazione dell'indiavolata saga FPS. Il filmato, che potete recuperare in calce a questo stesso ...

DOOM Eternal si mostra un nuovo video gameplay della modalità Battlemode Multiplayer : Battlemode è la nuova attesissima modalità Multiplayer di DOOM Eternal, e come promesso id Software e Bethesda hanno rivelato un nuovo filmato di gioco proprio di questa modalità, così da dare il via al QuakeCon 2019.Come possiamo vedere, in Battlemode due giocatori saranno a controllo dei demoni, e dovranno fronteggiare un giocatori armato di DOOM Slayer. I due demoni giocheranno in coppia e dovranno cooperare per avere la meglio contro quello ...

DOOM Eternal sarà presente al QuakeCon 2019 con un esclusivo gameplay della Battlemode : Il QuakeCon 2019 si terrà questa settimana e rappresenta una ghiotta occasione per Bethesda, lo studio ha infatti annunciato che verranno mostrate alcune sezioni di gameplay tratti da Battlemode, ovvero il multiplayer competitivo di DOOM Eternal.Battlemode è una nuova modalità creata per eliminare il multiplayer tradizionale (già presente nel precedente DOOM e poco apprezzato dai fan), questo perché gli sviluppatori hanno intenzione di offrire ...

DOOM Eternal : l'egine di id Software è pronto all'arrivo di PS5 e Xbox Scarlett : Doom Eternal arriverà sulle console di attuale generazione, ma id Software è già pronta per l'avvento della next-gen.Durante un'intervista con VGC, l'executive producer Marty Stratton, ha parlato dell'engine dello studio, l'id Tech, e di come uno dei suoi punti di forza sia la sua grande scalabilità, che permette al team di sviluppo di impiegarlo su hardware di ogni tipo e fascia di potenza, da Switch a un PC di fascia alta."La nostra tecnologia ...

Secondo gli sviluppatori di DOOM Eternal la serie ha tuttora successo per come rappresenta il tema del bene contro il male : La saga di Doom quest'anno festeggia 25 anni, un traguardo davvero notevole per una serie videoludica. Ma qual'è il segreto del suo successo? Ce lo spiegano gli sviluppatori di Id Software.In un'intervista con VGC, Marty Stratton e Hugo Martin, rispettivamente executive producer e creative director di Doom Eternal, hanno parlato del brand e di come sia riuscito a mantenere alto l'interesse del pubblico nell'arco di numerose ere videoludiche. Uno ...

DOOM Eternal non avrà un multiplayer deathmatch tradizionale : DOOM del 2016 di id Software aveva un comparto multiplayer che non è stato poi così eccezionale. Mentre Certain Affinity lavorava su di esso prima che id Software prendesse il sopravvento, il multiplayer con le sue modalità tradizionali non si sentiva pienamente realizzato come la campagna. Come risultato di questo feedback, id Software ha deciso di rinunciare a qualsiasi modalità multiplayer tradizionale per DOOM Eternal, riporta ...

DOOM Eternal consentirà di esplorare un vasto numero di ambientazioni - tra cui il paradiso : Uno dei difetti che presentava DOOM 2016 era senza dubbio legato alle ambientazioni, in effetti tra inferno e Marte le mappe si somigliavano un po' tutte in termini di colori. Tuttavia sembra che con DOOM Eternal le cose andranno diversamente, infatti potremo visitare diverse location, tra cui il paradiso.Come riporta VG247, il creative director Hugo Martin ha speso qualche parola sull'argomento, durante una recente intervista:"E' il nostro modo ...

L'endgame di DOOM Eternal presenterà la meccanica delle invasioni : Una delle maggiori novità di DOOM Eternal è senza dubbio rappresentata dalle invasioni, in poche parole un giocatore potrà entrare nella partita di un altro utente (in forma di demone) per cercare di mettere i bastoni tra le ruote. Questa sembra però essere una funzione destinata alL'endgame.Come riporta VG247, al momento la cosa è ancora in fase di lavorazione, tuttavia pare che si potrà scegliere uno dei demoni disponibili nella Battle Mode, ...

DOOM Eternal : gli sviluppatori parlano delle scelte grafiche del gioco : Gran parte dello sviluppo di Doom Eternal è incentrata sulla leggibilità. Come sarebbero in grado i giocatori di leggere cosa sta succedendo se il gioco di per sé risulta molto frenetico?Gli sviluppatori hanno già chiarito precedentemente il perché dell'interfaccia utente così grande, ma sempre in un'intervista a VG247, Marty Stratton ha spiegato la scelta grafica del gioco.Piuttosto che cercare le armi, in Doom Eternal le troverete fluttuare, ...

DOOM Eternal : id Software risponde ai fan che criticano l'interfaccia utente : In seguito ad un video di gameplay dedicato a Doom Eternal che è stato pubblicato all'interno di VG247 (e che potete visionare di seguito), molti fan hanno criticato l'interfaccia utente, secondo loro molto grande.In una recente intervista pubblicata dal sito, il direttore creativo Hugo Martin e il produttore esecutivo Marty Stratton hanno parlato di questa scelta."Per quanto riguarda la questione dell'interfaccia utente vogliamo dire questo: ...

DOOM Eternal : dopo il lancio arriveranno due espansioni single-player : Doom: Eternal riceverà due DLC single-player nei mesi successi al debutto nei negozi.Come riporta Comic Book, la conferma non arriva direttamente da Bethesda, bensì dalla descrizione ufficiale della Collector's Edition. Tra i vari contenuti inclusi in questa edizione, oltre al fantastico casco da Doom Slayer e altri oggetti da collezionisti, è presente il "Pass Anno 1". Proprio la descrizione di questo ultimo elemento sul sito ufficiale Bethesda ...

DOOM Eternal – data di uscita e dettagli : DOOM Eternal, il nuovo capitolo della famosissima saga fps targata Bethesda arriverà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 22 novembre. Assumeremo sempre il controllo dell’inarrestabile DOOM Slayer e combatteremo tra l’inferno sulla terra e dimensioni mai viste prima in questo nuovissimo sparatutto in prima persona. Faremo a pezzi i demoni con la nuova lama DOOM; arrostiremo le orde dell’inferno con il Getto infuocato ...

DOOM Eternal : id Software porrà maggior enfasi sulla storia del Doom Marine : Doom Eternal si appresta ad avere anche una componente narrativa rispetto ai suoi predecessori, questo perché id Software ha voluto porre l'enfasi sulla storia del loro nuovo gioco.Grazie anche al nuovo trailer mostrato ieri notte durante la conferenza di Bethesda tenutasi all'E3, possiamo notare un lato diverso dello sparatutto. In particolare, come riporta VG247, Doom Marine ovvero il protagonista principale del gioco, è un personaggio ...

E3 2019 : Bethesda annuncia Fallout 76 - The Elder Scrolls Blades - Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal : In occasione dell’evento fieristico E3 2019 dedicato ai videogiochi, in corso a Los Angeles, Bethesda ha presentato una carrellata di nuovi titoli destinati ad attirare l’attenzione degli appassionati. Protagonisti indiscussi sono stati Fallout 76, The Elder Scrolls Blades, Wolfenstein Youngblood e DOOM Eternal. Fallout 76 è uno dei titoli più controversi della software house statunitense, perché gli utenti non hanno apprezzato la ...