Diritti Tv | da Lega A ok alla trattativa con Mediapro

Rivoluzione Diritti tv - Lega dice sì a trattativa con Mediapro per il canale Serie A : Rivoluzione diritti tv nel calcio italiano. La Lega Serie A ha votato per il via libera alla trattativa con Mediapro che hanno offerto un miliardo e 150 milioni per dar vita al canale televisivo della Serie A. È una cifra superiore di 177 milioni a quella pagato da Sky e Dazn. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità. L’Assemblea «intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per ...

In Lega la partita Diritti tv. Mediapro vuole fare il canale Serie A : scalzerebbe Sky : La partita dei diritti tv in Serie A Oggi alle 14 l’assemblea della Lega Calcio deve votare la proposta degli spagnoli di Mediapro, che offrono un miliardo e 150 milioni per realizzare dal 2021 il canale televisivo della Serie A. Il contenzioso con Mediapro e la proposta del canale Serie A Nel 2018 Mediapro si aggiudicò i diritti della Serie A 2018/21 come intermediario unico per 1 miliardo 50 milioni e mille euro, versando una caparra di 64 ...

Diritti tv - Mediapro : “Vogliamo solo essere partner della Lega” : La questione Diritti tv continua a tener banco. Fonti di Mediapro affermano all’Adnkronos la posizione del gruppo nella trattativa in corso con la Lega Serie A per il canale della Lega. La volontà del gruppo cino-spagnolo, come aveva anticipato il Financial Times, è di offrire una partnership del valore di 1,15 miliardi di euro l’anno per creare un canale dedicato alla Serie A: “L’obiettivo di Mediapro è solo quello ...

Diritti tv - Cairo è prudente : “Canale della Lega? Non è così scontato” : Giornata intensa per il presidente del Torino, Urbano Cairo. Il numero uno granata è stato impegnato nella presentazione dei palinsesti di La7, canale di cui è proprietario. Occasione per parlare della questione Diritti tv che si prolunga tra l’offerta di Mediapro, ancora insoluta, e la proposta della nascita del canale di Lega: “Non mi candido a fare il concessionario per la pubblicità del canale della Lega Calcio, anche ...

Lega Pro - assemblea il 22 luglio : all’ordine del giorno i Diritti televisivi e la ripartizione delle mutualità : Il Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, nella seduta del 25 giugno scorso, ha deliberato di convocare per il 22 luglio l’assemblea delle Società associate a Firenze, presso la Sala Conferenze della Lega Pro. All’ordine del giorno fra l’altro l’ approvazione dei criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla licenza dei diritti Audiovisivi e linee guida 2019-2020; approvazione delle ...

Micciché (Lega Serie A) : Per migliorare il calcio bisogna puntare sui Diritti tv : Milano Finanza intervista il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché. Un passato da banchiere, una carriera di successo che lo ha reso molto noto nei circoli della finanza internazionale. Anche per aver contribuito, negli anni, a diverse operazioni fondamentali del sistema industriale italiano. Ma la vera popolarità è arrivata, per sua stessa ammissione, con l’elezione a presidente delle squadre italiane, il 31 maggio 2018. Lo ...