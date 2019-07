Diana Pintaldi presenta la sua ultima ricerca artistica dal 30 luglio al 4 agosto al MACRO

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Dal 30al 42019la suaall’interno dell’Atelier #2 del– Museo d’Arte Contemporanea di Roma. Ne parlerà inoltre anche il 302019 alle ore 18.00 presso la Sala Cinema nel suo Autoritratto. L’artista, durante il periodo di permanenza al, pone l’accento su quello che è il processo creativo delle sue opere: il suo lavoro, sviluppatosi negli anni in maniera molto spontanea, inizia con un supporto apparentemente statico, la tela, e con un soggetto apparentemente immobile, l’istante catturato da una fotografia o un fermo immagine. Attraverso sovrapposizioni temporali, cerca successivamente di riconsegnare all’istante il movimento che gli è stato tolto: l’obiettivo è riuscire a dipingere un mo(vi)mento in sospensione in cui tutto può ancora accadere, in cui lo spettatore può sentirsi padrone del tempo ...

