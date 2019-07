Cyberpunk 2077 in nuovi dettagli su libertà d' azione | dialoghi e immersività assoluta

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 : nuovi dettagli sul personaggio di Johnny Silverhand : La presenza di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 non è più un segreto per nessuno. Nel corso della conferenza Microsoft in occasione dell'E3 2019, il celebre attore hollywoodiano è infatti salito sul palco non solo per annunciare la data di uscita ufficiale del videogioco, ma anche per confermare il suo coinvolgimento nel progetto, che vedrà la luce il 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Progetto per altro attesissimo dalla community ...

Cyberpunk 2077 contiene un tributo all'iconico Roy Batty di Blade Runner interpretato dal compianto Rutger Hauer : Il 19 luglio ci lasciava all'età di 75 anni Rutger Hauer, attore olandese resosi protagonista di diverse ottime interpretazioni ma ricordato dai più anche e soprattutto per il ruolo di Roy Batty, l'iconico replicante al centro di un film cult come Blade Runner.Ad alcuni giorni dalla scomparsa dell'attore olandese, alcuni utenti di ResetEra hanno scovato all'interno di materiale dedicato a Cyberpunk 2077 un chiaro riferimento proprio a ...

Cyberpunk 2077 sarà presente alla Gamescom : Attraverso un comunicato stampa, CD Projekt RED ha annunciato che presenzierà alla Gamescom 2019 con il tanto atteso Cyberpunk 2077. Per l'occasione gli sviluppatori hanno delineato i piani relativi alla loro presenza.Innanzitutto i possessori del pass area Entertainment potranno assistere ad una presentazione di Cyberpunk 2077 giocata in diretta da uno sviluppatore allo stand C049 nella Hall 6. Le presentazioni si terranno da mercoledì 21 fino ...

Cyberpunk 2077 e l'approccio alla religione che potrebbe fare scandalo : il chiarimento di CD Projekt RED : CD Projekt RED ha più volte sottolineato di non volersi imporre alcun limite per quanto riguarda le tematiche trattate dai propri progetti e ovviamente Cyberpunk 2077 non si farà molti problemi da questo punto di vista dato che andrà a toccare argomenti tutt'altro che scontati come la religione. Recentemente sono state tradotte alcune interviste pubblicate originariamente in polacco, delle interviste che hanno fatto molto discutere e su cui la ...

Cyberpunk 2077 non avrà bonus preorder - CD ProjeKT RED spiega perchè : Sono stati indubbiamente mesi parecchio caldi quelli appena trascorsi per Cyberpunk 2077, la nuova produzione targata CD ProjeKT RED. Una produzione che ovviamente non ha mancato di attirare l'attenzione di una grandissima fetta dell'utenza videoludica mondiale, visti i recenti trascorsi del team polacco, che ha omaggiato il mercato con una perla indiscutibile del calibro di The Witcher 3. L'E3 2019 è stato il momento ideale per cominciare a ...

Cyberpunk 2077 ci permetterà di fare a pezzi i nemici e di hackerare il loro cervello grazie ai nanowire : In questi mesi che ci separano dall'uscita di Cyberpunk 2077 fissata per il 16 aprile 2020, CD Projekt RED svelerà sicuramente molti nuovi dettagli della propria ultima fatica e oggi abbiamo tra le mani un nuovo tassello che ci permette di scoprire da vicino un impianto cibernetico che sarà molto interessante da sfruttare per le strade di Night City.Protagonisti assoluti del nuovo video condiviso su Twitter sono i nanowire, dei particolari fili ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli su esplorazione - abilità - veicoli e altro ancora : Quest’oggi vogliamo condividere con voi una serie di Nuovi e interessanti dettagli su Cyberpunk 2077 diffusi da CD Projekt RED, su veicoli, esplorazione, abilità ed altro ancora. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 Possibilità di esplorare le aree esterne di Night City, dove ad attendervi troverete centrali nucleari, autostrade abbandonate ed altro ancora Presenti delle gare per coloro che amano la competizione Non ...

Cyberpunk 2077 : la modalità di difficoltà hardcore disattiverà l'interfaccia utente : Come gli altri giochi di CD Projekt Red e The Witcher 3, Cyberpunk 2077 avrà più impostazioni di difficoltà. Una di queste è la modalità di difficoltà hardcore.Alvin Liu di CD Projekt Red ha dichiarato a Wccftech che la modalità hardcore di Cyberpunk 2077 disattiverà l'interfaccia utente. "Sarà una vera sfida per molti giocatori", ha detto Liu.Dall'altro lato, Cyberpunk 2077 avrà delle opzioni di difficoltà che si rivolgono a giocatori che hanno ...

A tutto Cyberpunk 2077 con una marea di nuovi dettagli su minigiochi - hacking - inventario - dialoghi interattivi e molto altro : L'attesa per il 16 aprile 2020, data di uscita di Cyberpunk 2077, è inevitabilmente alle stelle e i fan dei lavori di CD Projekt RED non vedono l'ora di scoprire nuovi dettagli dell'ambizioso progetto post The Witcher 3. Si tratta di un gioco di cui vi abbiamo parlato approfonditamente in una nostra anteprima in occasione dell'E3 2019 ma ora trapelano nuovi succosi dettagli.A quanto pare i colleghi della stampa polacca hanno avuto la possibilità ...

Death Stranding sulla scia di Cyberpunk 2077 - un attore poteva esser parte del cast : La peculiarità di un titolo del calibro di Death Stranding è senza ombra di dubbio insita nella sua cripticità. La nuova fatica di Hideo Kojima sprizza palesemente genialità da ogni poro: una genialità che però al momento è davvero difficile da inquadra appieno, con il maestro nipponico dell'intrattenimento videoludico che si sta palesemente divertendo a mandare ai matti i propri affezionatissimi fan. I primi filmati condivisi hanno infatti ...

Nuove immagini di Cyberpunk 2077 ci mostrano l'avveniristica moto del protagonista e poster di gioco acquistabili : Cyberpunk 2077 continua a farci sognare con le sue iconiche atmosfere grazie ad alcune Nuove immagini che ritraggono una fantastica moto Yaiba Kusanagi che i giocatori potranno utilizzare per viaggiare attraverso le pericolose strade di Night City, ma anche molto altro.Nelle immagini possiamo infatti anche vedere dei fantastici concept art ritratti su dei poster, tra l'altro acquistabili tramite lo store ufficiale.Per quanto riguarda la moto, ...

Per gli sviluppatori è molto importante rendere accessibile Cyberpunk 2077 anche ai non amanti degli FPS : E' stato ormai confermato che sarà possibile portare a termine Cyberpunk 2077 anche senza torcere un capello a nessuno, tuttavia il gioco è ambientato in un mondo affascinante e pericoloso, questo vuol dire che le armi rivestiranno un ruolo molto importante. Sarete in grado di scegliere tre tipi di armi, quelle basate sulla potenza, le cosiddette intelligenti (possono tracciare il bersaglio) e quelle tecnologiche (che possono penetrare le ...

Cyberpunk 2077 : esclusa la presenza di Lady Gaga : Dopo la presentazione di Cyberpunk 2077 da parte dell'attore Keanu Reeves e la conferma della sua partecipazione come personaggio di rilievo, si sono iniziati a diffondere alcune voci che vedevano la nota artista Lady Gaga nella stessa posizione di Reeves. A quanto pare però non sarà così, a confermarlo è l'UI coordinator Alvin Liu che in una recente intervista ha dichiarato che si, "Lady Gaga è molto Cyberpunk e che probabilmente non avrebbe ...

In Cyberpunk 2077 rischierete di essere ricercati dalla polizia corrotta dalle corporazioni : Una delle tante cose che distingue Cyberpunk 2077 da The Witcher 3 è l'enorme libertà che CD Projekt RED ha deciso di dare ai giocatori, sia in termini di storia che di gameplay.Ovviamente ciò non significa che sarete in grado di sterminare tutta la popolazione di Night City senza che vi venga torto un capello. Ogni azione che intraprenderete avrà una conseguenza, soprattutto davanti alla legge. Durante un'intervista lo sviluppatore Alvin Liu ha ...