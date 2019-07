Criscitiello | “Il sogno James Rodriguez rischia di rimanere tale Troppe volte accostati

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 29 luglio 2019) Michelenel suo editoriale per TuttomercatoWeb: “Ildi” “A Napoli ildi restare”. Lo scrive Michele, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, riferendosi al mercato del Napoli e focalizzando l’attenzione soprattutto sull’affare: “Ci avevamo creduto tutti seriamente. Anche Ancelotti ma di giorno in giorno si fa sempre più dura, anche se non è finita e giustamente il Napoli ci crede al suo arrivo. sarebbe quello che più serve a questa squadra e a questa piazza. Peròsono statigrandi nomi al nuovo Napoli di De Laurentiis che puntualmente non sono arrivati. Questa squadra ha bidi altre due pedine per competere per lo scudetto e per alzare il livello di competitività. Per ora la difesa molto bene ...

