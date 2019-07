Cosa sappiamo finora su «The New Pope» di Paolo Sorrentino

Cosa sappiamo di quella foto : L'immagine che mostra Natale-Hjorth bendato e ammanettato comporta due reati e qualche problema per l'indagine sul carabiniere ucciso: sembra sia stato individuato il militare responsabile

Cosa c’era nello zaino? E chi ha chiamato i carabinieri? Cosa non sappiamo del delitto : Qual è il ruolo dell’uomo derubato e Cosa conteneva lo zaino? Chi ha chiamato i carabinieri e organizzato l’appuntamento? In via Pietro Cossa c’erano altre pattuglie di rinforzo? Le domande ancora senza risposta

Cosa sappiamo del caso Bibbiano : ricordi alterati e bimbi sottratti alle famiglie : Innocenti disegni dei bambini venivano falsificati attraverso la mirata "aggiunta" di dettagli a carattere sessuale, mentre le loro abitazioni erano descritte falsamente come fatiscenti

Cosa sappiamo dell’incendio ferroviario di Firenze : Quello che ieri ha provocato ritardi e cancellazioni di treni in diverse parti d'Italia: si parla della responsabilità degli "anarchici", ma per il momento non ci sono rivendicazioni

Affidi illeciti a Bibbiano : Cosa sappiamo finora : Affidi illeciti a Bibbiano: cosa sappiamo finora A un mese dall'inizio dell'indagine su un presunto sistema per sottrarre bimbi alle famiglie e manipolarne l'affidamento in cambio di soldi, la lista degli indagati si allarga. Lo psicoterapeuta Claudio Foti, scarcerato, si difende: "Fango su di me, non sono un mostro". Il giorno dopo gli arresti sono stati diffusi dettagli relativi alle presunte pratiche poste in essere ...

Treni - piromane incendia cabina elettrica - Italia spaccata in due. Cosa sappiamo : L'Italia di fatto è spaccata in due a causa dell'incendio di una cabina dell'impianto di alimentazione a Campo di Marte. Rfi parla di "atto doloso". Oltre che per i Treni locali, si registrano pesanti ritardi sia per i convogli provenienti da Nord (Milano e Bologna), sia per quelli da Sud (Napoli)Continua a leggere

Cosa sappiamo su Bibbiano - dall’inizio : Chi è coinvolto, Cosa è stato ridimensionato e Cosa c'entra il sindaco: un riassunto di tutto quello che si sa finora

Sky diventa operatore telefonico : Cosa sappiamo e quali sono le offerte Internet : L'offerta Internet di Sky per la rete domestica sta per arrivare in Italia. Un anno dopo l'accordo con Open Fiber per l'utilizzo della sua fibra ottica per proporre un abbonamento unico Internet+canali TV, la pay-tv dovrebbe sbarcare ufficialmente sul mercato entro il prossimo autunno. Chissà, magari entro il primo ottobre, un giorno chiave per l'azienda che sancirà il passaggio di consegne tra Andrea Zappia e ...

Cosa sappiamo sull’attentatore di Kyoto : L'uomo che ha dato fuoco a uno studio di animazione, uccidendo almeno 33 persone, ha urlato «morite!» e poi qualCosa a proposito dell'essere stato plagiato

Cosa ancora non sappiamo sulla Luna : (Immagine: Getty Images) L’abbiamo rimirata dalla notte dei tempi. Le abbiamo dedicato canzoni, poesie e film. L’occhio vigile della scienza non ha mai smesso di osservarla. Siamo addirittura riusciti a raggiungerla di persona, sei volte, e con ogni probabilità stiamo per farlo di nuovo. Eppure non la conosciamo del tutto: la Luna serba tuttora dei segreti che ancora non siamo riusciti a disvelare. La sua origine, per esempio, è tuttora oggetto ...

«Luna Nera» : Cosa sappiamo della nuova serie italiana di Netflix : Luna NeraLuna NeraLuna NeraLuna NeraLe riprese, realizzate fra gli studi di Cinecittà e Canale Monterano, fra il castello di Montecalvello e il Parco degli Acquedotti, si sono appena concluse. Dopo la delicata fase di post-produzione Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, sarà finalmente pronta e disponibile sulla piattaforma nei primi mesi del 2020. Si tratta di un fantasy, di un dramma in costume con protagonista la giovane ...

Cosa sappiamo del missile dei neofascisti : era in vendita su Whatsapp a 470mila euro : Il missile aria-aria Matra Super 530F trovato ieri nel magazzino di un estremista di destra è stato fabbricato in Francia e a lungo è stato utilizzato dall'aviazione militare del Qatar: lungo oltre tre metri e pesante 254 chili, ha una gittata di 25 chilometri e secondo la polizia italiana sarebbe stato perfettamente funzionante. Era stato messo in vendita a 470mila euro.Continua a leggere

La smart tv di Honor sarà più di un televisore : Cosa sappiamo finora : (Foto: @Honor Weibo) Honor Tv è la grande novità presentata dal produttore cinese nato da una costola di Huawei e campione di vendite in tutto il mondo, specialmente online. Alla presenza del presidente George Zhao si è tenuto un evento speciale a Pechino che ha svelato un progetto che potrebbe aprire a una nuova categoria di prodotti. Come scritto nell’immagine apparsa su Weibo (il Twitter cinese), “Non sono una tv, sono il futuro della ...