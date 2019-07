Che Cosa rimane ancora da chiarire dell'omicidio di Cerciello : Le carte giudiziarie, probabilmente, non lo racconteranno mai. Ma errori e misteri hanno segnato la notte tra il 25 e il 26 luglio scorso quando dopo il furto del borsello denunciato a Trastevere da Sergio B., il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha perso la vita, colpito a pugnalate dal giovane americano Elder Lee Finnegan. Le conversazioni tra l'operatore del 112 e Sergio B. dimostrano, dal punto di vista dei carabinieri, che l'operazione ...

Acquista un vestito da Zara e lo indossa - poi si accorge Cosa c’era nella cucitura e ne rimane terrorizzata : Cailey Fiesel, una ragazza di ventiquattro anni era andata a fare shopping e tra i vari negozi da cui aveva Acquistato c’era anche Zara. Da li aveva Acquistato un vestito che qualche giorno dopo ha indossato al lavoro. Mentre era a lavoro ha iniziato ad avvertire un cattivo odore sempre più forte e la ragazza ha raccontato al New York Post così: «Ho visto la zampetta uscir fuori dalla cucitura della scollatura. È stato davvero terrificante ...

Va al ristorante richiede un piatto di cozze - non rimane soddisfatto e chiama la polizia - Cosa accade dopo : Un uomo di 51 anni, Nelson Agosto è andato in un ristorante stellato per gustarsi una buona cena. Ha ordinato un piatto di cozze e l’ha mangiato. Ma quando lo ha terminato ha ritenuto che la porzione fosse troppo piccola tanto da non saziarlo neppure. A quel punto ha contestato la situazione al ristoratore ma, poiché non ha avuto alcuna soddisfazione anzi ha ricevuto solo un conto molto alto da pagare, ha deciso di chiamare la polizia ...

Cosa rimane dell’accordo sul nucleare con l’Iran : (foto: Getty Images) Lo storico accordo firmato nel 2015 dall’Iran e dal cosiddetto gruppo 5+1 formato da Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia, Cina e Germania, che limitava la capacità di Tehran di arricchire l’uranio in cambio della rimozione di alcune sanzioni internazionali, rischia di diventare carta straccia. L’Iran ha annunciato nei giorni scorsi che non intende più rispettare gli obblighi previsti dal trattato, dal ...

Napoli - Ghoulam giura amore al club azzurro : “spero di rimanere per tanto tempo - ho voglia di vincere qualCosa” : L’esterno del Napoli ha ammesso di voler rimanere in azzurro per tanto tempo, sottolineando di voler vincere un trofeo Serata particolare per Faouzi Ghoulam, l’esterno del Napoli ha incontrato questa sera i tifosi azzurri presenti a Dimaro, sede del ritiro precampionato della società del presidente De Laurentiis. Il giocatore algerino non ha nascosto i suoi propositi per il futuro, giurando amore al suo club: “spero di ...