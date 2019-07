Coop ritira uno dei suoi prodotti per contaminazione accidentale MARCHIO E LOTTO

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) I supermercatihanno pubblicato un avviso di richiamo per i “Plum Cake preparato con yogurt – senza glutine Benesì”,Italia Soc.. Il motivo della segnalazione è indicato in “rischio presenza di allergeni“. Si tratta in particolare deln° CL164P, prodotto da Dino Corsini Srl, con data di scadenza 11/10/2019, venduto in confezione da sei. Nello specifico il prodotto è statoto perché contiene glutine non dichiarato in etichetta, con conseguenti danni per la salute di chi è intollerante. L'articolouno deiperMeteo Web.

infoitsalute : Riso alla cantonese a rischio Listeria: la Coop ritira il prodotto - ticinonews : Coop ritira il sonaglino 'Oball Shaker' - infoitsalute : Coop ritira uno dei suoi prodotti dagli scaffali: è contaminato da listeria [INFO, MARCHIO E LOTTI] -