Confindustria nel 2019 dinamica debole dell' industria

Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 29 luglio 2019): Lafrena il PIL italiano anche nei mesi estivi, dopo la stagnazione stimata nel secondo trimestre.

Confindustria : ?? Produzione industriale altalenante negli ultimi due mesi e sostanzialmente piatta nel trimestre in corso: incide… - Confindustria : Il Presidente Boccia partecipa al #ConfAmb2019 di @ItalyMFA: Siamo orgogliosi del lavoro che come imprenditori facc… - sole24ore : La prima pagina del @sole24ore del #23luglio. In apertura l'appello di @Confindustria sull'#autonomia regionale e l… -