Concerti di Glen Hansard in Italia nel 2019 | info e biglietti in prevendita

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 29 luglio 2019) Sono annunciati idiin, conina cominciare dalle 12 di mercoledì 31 luglio. Il cantautore irlandese sarà quindi inper una nuova sessione dilegati a The Wild Willing, suo ultimo disco di inediti che suonerà anche nel corso delle tre datene che ha appena annunciato. Le date sono quelle dell'11 novembre al Fabrique di Milano, alla quale si fa seguire quella del 12 novembre all'Auditorium Parco Della Musica di Roma e quella del giorno 13 al Teatro Manzoni di Bologna. Isaranno consegnati secondo le modalità abituali con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e con un proprio documento d'identità valido. In caso di ritiro da parte di terzi è invece richiesta la produzione ...

OptiMagazine : Concerti di #GlenHansard in Italia nel 2019, info e biglietti in prevendita - Infinitejest19 : Neanche il tempo di metabolizzare il concerto svolto al @twittoriale, che il buon Glen Hansard piazza altre date in… - rockolpoprock : Per chi se lo fosse perso quest'estate: Glen Hansard torna in concerto in Italia. -