Concerti dei Darkness in Italia nel 2020 | info e biglietti in prevendita tra Milano e

5 nuovi Concerti per il tour dei Modà : biglietti in prevendita per le nuove date di marzo 2020 : Si aggiungono 5 nuovi concerti a quelli già previsti per il tour dei Modà. La band guidata da Kekko Silvestre si esibirà nei palasport dal mese di dicembre e sono stati annunciati oggi 5 nuovi appuntamenti in programma per il mese di marzo. Si tratta di date comprese tra il 6 e il 28 marzo, da Catania a Milano. Il 6 marzo i Modà sono attesi al Pal’Art Hotel di Acireale (CT), il 10 marzo al PalaSele di Eboli (SA) e il 14 marzo al PalaFlorio di ...

Il lavoro dei sogni : 5.000 sterline per partecipare a festival e Concerti :

Muse : le anticipazioni sulla scaletta dei Concerti italiani : A Milano e Roma

Sting annulla i suoi Concerti per “ordini dei dottori” : è giallo sulle sue condizioni di salute : FQ Magazine Rip Torn morto, è scomparso l’attore di Man in Black Sono giorni di apprensione per i fan di Sting: il cantante ex leader dei Police ha infatti annunciato su Twitter la cancellazione di alcune date dei suoi concerti per “ordini dei dottori”. A saltare è stata prima la sua esibizione al Jazz Festival di Gand, in Belgio, poi altre ...

Ufficiali le date dei Concerti di Ultimo negli stadi - info e biglietti in prevendita : Sono finalmente Ufficiali le date dei concerti di Ultimo negli stadi. Un altro passo da gigante è compiuto, quindi, per il giovane Moriconi, che il 4 luglio ha riempito lo stadio Olimpico di Roma con un concerto che ha conquistato oltre 60000 persone. I biglietti in prevendita sono disponibili dalle 11 dell'11 luglio e saranno consegnati secondo le modalità abituali. I punti vendita saranno invece attrezzati a cominciare dalle 11 del 14 ...

Ed Sheeran : vedere i video best of dei Concerti italiani ti farà commuovere : Come si fa a tornare indietro?

Rimborso dei biglietti per Home Festival dopo la cancellazione di 8 Concerti - come e quando richiederlo : Al via il Rimborso dei biglietti per l'Home Festival di Venezia. In seguito alla cancellazione di alcuni degli eventi più attesi dell'edizione e alle conseguenti polemiche social, l'organizzazione fa un passo indietro e conferma la possibilità di chiedere il Rimborso del biglietto acquistato nel caso in cui il concerto di interesse dovesse essere tra quelli eliminati dal calendario. I concerti annullati sono quelli di PHEX TWIN, JON HOPKINS, ...

Muse in Italia : chi sono gli opening act dei Concerti di Milano e Roma : Manca poco!

Daniele Silvestri a Giffoni 2019 : il calendario completo dei Concerti - da Anastasio a Mahmood ed Elodie : Daniele Silvestri a Giffoni 2019, il suo concerto si aggiunge a quelli che animeranno il Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni. Al ricco cast già annunciato si aggiunge ora il nome di Daniele Silvestri, in concerto a Giffoni Valle Piana (Salerno) il 24 luglio. Ad aprire il calendario di concerti di Giffoni 2019 sarà il rapper Anastasio, atteso il 19 luglio con La Maschera. Il 20 luglio sarà la volta di Elodie e La Sua e il 21 luglio sono ...

Biglietti in prevendita per i Concerti dei The Chemical Brothers in Italia nel 2019 : Sono ufficiali i concerti dei The Chemical Brothers in Italia, con due appuntamenti in programma per il prossimo autunno che si terranno al Mediolanum Forum di Assago e al Modigliani Forum di Livorno. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne in tutti i canali abilitati a partire dalle 10 del 21 giugno, con consegna secondo le modalità classiche. Le date in programma per il ritorno dei The Chemical Brothers sono quelle del 16 e del 17 ...

Biglietti in prevendita per i Concerti dei Cigarettes After Sex in Italia nel 2019 : Arrivano i concerti dei Cigarettes After Sex in Italia. L'appuntamento è per il 14 novembre all'Alcatraz di Milano, con Biglietti in prevendita che saranno disponibili a cominciare dalle 10 del 21 giugno. Le modalità di consegna rimangono quelle classiche, con consegna tramite corriere espresso e con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario esibire la ricevuta ottenuta tramite TicketOne e un proprio documento d'identità ...

Il programma dei Concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019 - al via dal 18 giugno : date e biglietti in prevendita : Parte da martedì 18 giugno l'appuntamento coi concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019: la kermesse di musica, incontri, eventi e street food torna ad animare il laghetto del parco più selvaggio della Capitale, per tutta l'estate. Alcuni degli artisti del calendario di quest'anno devono ancora essere annunciati, ma il programma dei concerti di Villa Ada Incontra il Mondo 2019 è già molto nutrito. E vanta degli after party ad ingresso ...

I prezzi dei biglietti per i Concerti di Tiziano Ferro negli stadi nel 2020 - al via la prevendita su TicketOne : Parte la prevendita dei biglietti per i concerti del tour 2020 di Tiziano Ferro. Dal 30 maggio al 15 luglio del prossimo anno, Tiziano Ferro sarà in tour negli stadi italiani per presentare il nuovo disco di inediti, Accetto Miracoli, dal 22 novembre disponibile in tutti i negozi e in digital download. Anticipato dal singolo Buona (Cattiva) Sorte, il nuovo singolo estivo prodotto da Timbaland e scritto con Dabbono e Giordana Angi, l'artista ...

Cardi B dice addio alla chirurgia plastica - dopo le complicazioni che le avevano fatto cancellare dei Concerti : Si era sottoposta a due diversi interventi negli ultimi mesi