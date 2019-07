Commercialisti | la Cassazione amplia il raggio della responsabilità penale

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 29 luglio 2019) D'ora in avanti ie i consulenti fiscali dovranno conoscere bene ogni dettaglio delle operazioni finanziarie e commerciali per le quali assistono i loro clienti. Infatti, con la Sentenza 28158/2019 del 29 marzo 2019, di cui sono state rese note le conclusioni solo in queste ore, la Corte diha notevolmenteto ild'azionedel professionista che li assiste. Dalle motivazionisentenza, infatti, si deduce che d'ora in avanti basterà che il professionista abilitato abbia la semplice consapevolezza di partecipare ad una frode fiscale o che fornisca anche un semplice consiglio per rendere più agevole il perseguimento del fine fraudolento per configurare in capo allo stesso consulente il concorso di partecipazione al reato tributario. I fatti antecedenti alla decisioneCorte La Corte disi è trovata di ...