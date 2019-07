Cinque bambini giocano a nascondino poi succede qualcosa di terribile

Fonte : baritalianews

(Di lunedì 29 luglio 2019)erano impegnati a divertirsi giocando al gioco più classico e amato daidi tutto il mondo :. I, che avevano un’età compresa tra i tre e i sette anni, si stavano rincorrendo e nascondendo per non farsi trovare e ad un certo punto hanno visto un nascondiglio che li ha molto attirati. Con la ingenuità e leggerezza che caratterizza proprio ie con la mancanze di consapevolezza del pericolo, si sono nascosti in un freezer molto grande tanto da contenerli tutti ema non abbastanza da contenere aria sufficiente fino a quando fossero stati trovati. Il freezer che non era più funzionante da tempo li ha nascosti e divertiti fino a quando è cominciata a mancare l’aria e da dentro l’elettrodomestico non si riusciva più ad aprire. Questa tragica vicenda si è verificata in Sudafrica. Quando sono stati ritrovati i corpi dei ...

