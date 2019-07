Ciclismo | Ranking UCI 29 luglio | Alaphilippe sempre in testa | Bernal fuori dalla top

Ciclismo - Ranking UCI (24 giugno) : Alaphilippe sempre in testa - la Francia scavalca il Belgio. Viviani miglior italiano : Julian Alaphilippe si conferma in testa al Ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il francese conserva la prima posizione con 3720,95 punti mentre lo sloveno Primoz Roglic si è issato al sesto posto scavalcando il danese Jakob Fuglsang, sceso in terza posizione. L’altra grande variazione in top ten riguarda il norvegese Alexander Kristoff che è balzato in ottiva piazza scavalcando in ...

Ciclismo - Qualificazione Olimpiadi Tokyo 2020 : l’Italia risale al terzo posto nel ranking! Sospiro di sollievo per gli azzurri : L’Italia è risalita al terzo posto nel ranking di Qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il Ciclismo su strada. La nostra Nazionale ha recuperato due posizioni nell’ultima settimana durante la quale sono stati ottenuti risultati importanti: Diego Ulissi ha vinto la classifica generale del Giro di Slovenia dove sono arrivate anche tre successi di tappe, Domenico Pozzovivo e Fabio Aru si sono ben piazzati al ...

Ciclismo - Tokyo 2020 : il ranking olimpico aggiornato. L’Italia perde due posizioni e scende in quinta : Due posizioni perse per quanto riguarda l’Italia nel ranking olimpico di Ciclismo su strada al maschile in chiave Tokyo 2020. L’UCI infatti oggi ha aggiornato le classifiche, dopo il Giro del Delfinato: gli azzurri scendono dalla terza alla quinta piazza. Ricordiamo che il contingente massimo di uomini nella prova a Cinque Cerchi è di cinque e lo si raggiunge con le prime sei posizioni del ranking. Italiani che comunque hanno un ...

Ciclismo - Tokyo 2020 : il ranking olimpico aggiornato. L’Italia resta terza - classifica corta : L’UCI ha rilasciato il ranking olimpico aggiornato maschile dopo le ultime gare. L’Italia si conferma al terzo posto nella classifica guidata dal Belgio davanti alla Francia. Alle spalle dell’Italia c’è l’Olanda, tallonata a sua volta dalla Germania: nelle prime cinque posizioni la classifica è cortissima e si presta a capovolgimenti. Basti pensare che sono circa mille i punti tra prima e quinta posizione, mentre ...

Ciclismo - Ranking UCI (3 giugno) : Alaphilippe in testa dopo il Giro - nessun italiano in top ten! Viviani 15° - Nibali 23° : Il Giro d’Italia 2019 non ha cambiato la leadership nel Ranking internazionale UCI, il francese Julian Alaphilippe resta in prima posizione con 3745,95 punti. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step, fresco di rinnovo di contratto, rimane al primo posto della classifica e precede Primoz Roglic di appena cinquanta punti: lo sloveno, reduce dal terzo posto al Giro d’Italia, è risalito in seconda piazza recuperando ben tre ...