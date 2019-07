Ciclismo | Olimpiadi Tokyo 2020 | Italia quarta nel ranking di qualificazione | persa una

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Lunedì negativo per l’nella corsa verso ledi: la nostra Nazionale è infatti scesa al quarto posto neldiche assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’occupava il terzo posto fino alla scorsa settimana ma oggi la graduatoria è stata aggiornata con l’inserimento di tutti i risultati acquisiti al Tour de France e siamo così scivolati di una posizione: 7833,98 punti per gli azzurri che sono stati scavalcati dall’Olanda (8013,71) e Germania (5935,31) mentre la Francia (9309,95) guida davanti al Belgio (8203,86). Non sono bastate le vittorie di tappa di Matteo Trentin e Vincenzo Nibali, i vari piazzamenti in ogni singola ...

