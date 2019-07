Ciclismo | Giro d’Italia e Tour de France sono alle spalle | ecco quali saranno i prossimi

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Archiviati i due grandi giri, lo Squalo si prepara adesso per il finale di stagione dove l’appuntamento più importante sarà il Lombardia Un piccolo periodo di riposo e poi si ricomincia, con l’obiettivo di chiudere in crescendo la stagione. Vincenzo Nibali esce daldestanco ma, leggermente felice, per essere riuscito a lasciare il segno nella tappa di Val Thorens. AFP/LaPresse Un acuto importante per lo Squalo, che gli permette di guardare con rinnovata fiducia aiimpegni. Prima di abbandonarsi al sole della sua Sicilia, il corridore della Bahrain-Merida parteciperà a due circuiti tra Olanda e Austria, per poi staccare la spina per qualche giorno. Nonostante non sia ufficiale il suo programma, si può facilmente intuire come Nibali parteciperà al trittico lombardo tra Coppa Bernocchi, Coppa Agostoni e Tre Valli Varesine, appuntamento importante per ...

