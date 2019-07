Christopher Lambert ha incantato il pubblico della Masterclass al Magna Graecia Film

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DELBOOK FESTIVAL “IlFestival è molto importante per me, per quello che racconta e che rappresenta. Portare delle opere prime e seconde significa pensare alle nuove generazioni e al futuro, permette di scoprire nuovi talenti e per noi che siamo grandi è fondamentale considerare i registri emergenti”.ha affascinato iltenuta insieme a Silvia Bizio al Supercinema di Catanzaro. E sul palco del festival fondato e diretto da Gianvito Casadonte ha presentato in anteprima mondiale il trailer del suo ultimo“Shadow of the wolf”. Colonna d’Oro consegnata dal sindaco Sergio Abramo e premio del maestro Vigliaturo consegnato da Tommaso Megna per il protagonista delculto “Highlander – L’ultimo immortale”. Ai numerosi appassionati ha raccontato: “Ho capito di voler ...

