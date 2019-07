Chiude il ristorante di Antonella Clerici

Antonella Clerici - Chiude il suo ristorante aperto nel 2015 : non ha “retto” al cambio di gestione : Nessun programma per lei. Questo è quanto emerso dalla scorsa presentazione dei palinsesti Rai: Antonella Clerici non ha trovato spazio nelle reti del servizio pubblico. Nelle ultime ore è circolata un’indiscrezione di Dagospia secondo la quale l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco sarebbe in pole per Miss Italia, che torna su RaiUno. Accetterà? Intanto, per Antonella arrivano cattive notizie anche sul fronte non televisivo. Secondo ...