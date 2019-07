Champions League 2019 20 | la Rai non molla e presenta appello per bloccare accordo

Fonte : blogo

(Di lunedì 29 luglio 2019) In occasione dellazione dei palinsesti, Mediaset aveva già annunciato ufficialmente il ritorno sulle proprie reti della, la massima manifestazione continentale per club alla quale, quest'anno, per quanto riguarda le squadre italiane, parteciperanno Juventus, Napoli, Atalanta e Inter.Per la cronaca, sarà Canale 5 a trasmettere in chiaro una partita di, per ogni turno della fase a gironi, ogni mercoledì sera. La telecronaca delle gare sarà affidata a Pierluigi Pardo mentre il post-partita sarà affidato a Giorgia Rossi.La Rai, che, l'anno scorso, ha trasmesso le partite in chiaro, però, non ha ancorato la presa per quanto riguarda le prossime due edizioni dellae, stando a quanto pubblicato da La Repubblica, presenterànel tentativo diil nuovoSky-Mediaset.Ma cosa era successo ...

claudioruss : Incroci Serie A e Champions League 15 settembre: Napoli-Sampdoria (A) 17/18 settembre: fase a gironi, prima giorn… - PE_Italia : 'In Europa se non vogliamo essere marginali dobbiamo giocare la partita europea. Giochiamo in Champions League e no… - SkySport : ? L'allenatore del #Tottenham ammette la delusione provata dopo la sconfitta nella finale contro il #Liverpool… -