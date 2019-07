Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) Roma – “Abbiamo preso atto positivamente dell’iniziativa del consigliere comunale Giovanni Zannola, che ha presentato una proposta di emendamenti al bilancio del comune di Roma Capitale di 460 mila euro per consentire alIV, che si estende da Casal Bertone sino a Settecamini, lungo l’asse della Tiburtina, di garantire i servizi essenziali di assistenza domiciliare e ridurre led’. Come risulta dai dati confermati dal presidente delnel corso di incontri sindacali l’delled’, messo in evidenza nel piano sociale municipale 2018-2020, risulta sempre piu’ preccupante sia per quanto riguarda le disabilita’ di utenti adulti e minori che l’assistenza agli anziani. Come gia’ sottolineato al presidente del, che non ha ritenuto di dover chiedere l’integrazione ...

romadailynews : #Cgil: preoccupante allungamento liste attesa Municipio IV: #Roma – “Abbiamo preso atto… -