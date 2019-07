Cessione Neymar – Verratti non ha dubbi | “se vuole andarsene il PSG fa bene a cederlo

Fonte : sportfair

(Di lunedì 29 luglio 2019) Marcocommenta la possibiledidal PSG: il centrocampista italiano fa un paragone con il trasferimento che due anni fa lo stava per portare al Barcellona, poi sfumato “Seandar via, il club dovrebbe”, si è espresso così Marcoai microfoni di RMC Sport, in merito alla possibiledi. Il brasiliano ha espresso la volontà di lasciare Parigi per far ritorno a Barcellona, ma il club francese non intende fare sconti a nessun compratore. “Non sono riuscito a parlare con lui, so che sta attraversando un momento difficile dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare la Copa America – ha proseguito– Sarei deluso nel vederlo andar via, ma secondo me quando un giocatoreil club deve acconsentire. Non si può trattenere un calciatore chelasciare, ovviamente ...

