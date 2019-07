Cc ucciso | l' autopsia | raggiunto da 11 colpi di baionetta | L' arma portata dagli Usa | E'

Carabiniere ucciso a Roma - l’autopsia : 11 coltellate (e non 8) - anche alla schiena. Trovato il pusher cui Brugiatelli faceva da tramite : Sono 11 e non 8 le coltellate che hanno ucciso di Mario Cerciello Rega. L’esame autoptico sul corpo del vice brigadiere di 35 anni aumenta i dubbi sulla ricostruzione, ancora sommaria, della morte del militare nella serata fra giovedì e venerdì nel quartiere Prati, a Roma. Alcune di queste sarebbero arrivate alla schiena, per cui ora il perito di medicina legale della Sapienza di Roma dovrà stabilirne sia l’ordine che la posizione da ...

Folla alla camera ardente di Mario Cerciello Rega<br> L'autopsia svela : ucciso da 11 colpi di baionetta : ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'autopsia : raggiunto da 11 colpi di baionetta | L'arma portata dagli Usa | Individuato il pusher che "truffò" i due americani : è italiano : L'uomo che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani è indagato assieme all'intermediario che ha dato l'allarme al 112

Cc ucciso - autopsia : colpito 11 volte : 20.28 Sono state 11,e non 8 come inizialmente si pensava, le coltellate inferte al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. Il dato è emerso dall'autopsia svolta all'istituto di medicina legale della Sapienza. In un primo momento i colpi che hanno raggiunto il carabiniere sembravano otto ma l'esame autoptico ha individuato altri tre fendenti. Secondo l'autopsia il milite è deceduto a causa della forte emorragia.

Folla alla camera ardente di Mario Cerciello Rega<br> L'autopsia svela : ucciso da 11 coltellate : ...

Carabiniere ucciso : l’autopsia rivela che a colpirlo sono state 11 coltellate - la prima al cuore : L'autopsia sul corpo di Mario Cerciello Rega a rivelato che ad uccidere il Carabiniere sono state 11 coltellate, non 8. Il colpo al cuore che ha causato la morte del vicebrigadiere sarebbe stato proprio il primo, impedendo qualsiasi reazione di difesa. Infatti sugli arti non sarebbero presenti segni di colluttazione.Continua a leggere

Carabiniere ucciso - i risultati choc dell'autopsia. Individuato il pusher : Sono 11 le coltellate che hanno raggiunto il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega causandogli la morte. Il dato è emerso dall’ autopsia svolta ieri all’istituto di medicina legale della Sapienza. In un primo momento i colpi inferti da Elder Finnegan Lee sembravano otto ma l’esame autoptico ha individ

Carabiniere ucciso - l'autopsia : «Undici coltellate». Trovato il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga : Secondo l'autopsia sono state undici in totale, e non otto come precedentemente reso noto, le coltellate inferte da Elder Finnegan Lee che hanno ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello...

Conclusa l’autopsia sul carabiniere ucciso da un americano - l’ambasciata USA : “gli daremo massima assistenza legale” : Si è Conclusa poco fa all’istituto di medicina del Verano l’autopsia sul corpo del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, ucciso due notti fa con otto coltellate inferte dal 19enne americano, Elder Finnegan Lee, accusato ora di omicidio in concorso con il suo complice, Christian Gabriel Natale Hjort. L’esame è stato eseguito dal professor Antonio Grande. Presenti anche degli uomini del nucleo investigativo dei ...

Ladro ucciso a Ivrea - l’autopsia rivela : il tabaccaio sparò alle spalle dal balcone : Franco Iachi Bonvin non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe fatto fuoco dopo una colluttazione con i malviventi

Ladro ucciso a Ivrea - per l'autopsia il tabaccaio ha sparato dall'alto : Franco Iachi Bonvin non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe fatto fuoco dopo una colluttazione con i malviventi

Ladro ucciso a Ivrea - l’autopsia : il tabaccaio sparò alle spalle dal balcone : I primi risultati dell’autopsia sembrano non coincidere con la versione dei fatti fornita agli inquirenti dal derubato che aveva parlato di una colluttazione in strada

Pavone Canavese - si complica la posizione del tabaccaio che ha ucciso il rapinatore : ecco l'autopsia : Si complica il caso di Pavone Canavese, provincia di Ivrea, dove un tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro moldavo di 23 anni. Ora Franco Iachi Bonvin è indagato per eccesso colposo di legittima difesa, presto potrebbe essere nuovamente ascoltato dal procuratore Giuseppe Ferrando. E la posizione di

Ivrea - l'autopsia sul ladro ucciso : "Colpito di spalle e dall'alto" : Claudio Cartaldo Svolta nel caso di Pavone Canavese dopo l'autopsia. Il tabaccaio non avrebbe avuto una colluttazione con i banditi Forse non avrà un esito rapido l'indagine su quanto successo nei giorni scorsi a Pavone Canavese, in provincia di Ivrea, dove un tabaccaio ha sparato e ucciso un ladro moldavo di 23 anni. Franco Iachi Bonvin è indagato per eccesso colposo di legittima difesa e presto potrebbe essere ascoltato di nuovo ...