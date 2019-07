Case da sogno | le 10 più care d’Italia in vendita online

Un Sogno In Affitto - Paola Marella : "Torno a parlar di Case - per una favola che diventi realtà" : Un nuovo programma in partenza questa sera, martedì 9 luglio, su Sky Uno e Now TV, e soprattutto una favola che diventa realtà: quella di Paola Marella, esperta immobiliare che già avevamo conosciuto in programmi che sempre l'avevano resa protagonista per le sue spiccate conoscenze nel settore e che questa volta approderà su Sky in compagnia di sei ospiti famosi - e delle loro famiglie - per aiutarli nella fatidica scelta della dimora ...