Carolyn Smith mostra la stanza della chemioterapia io non mollo

Fonte : people24.myblog

(Di lunedì 29 luglio 2019)contiuna la sua battaglia contro il cancro con tenacia le cure e documenta con video e foto il suo coraggioso percorso. In un post di “Instagram”,hato ai follower laterapia, chiamandola «Il mio posto di lavoro»: «Buon giorno a tutti. #spaday per le mi cure. La terzo del quarto (nuovo ciclo). Ieri l’ecografia nessun novità. Uguale e stabile. Spero sempre di nuove parole. Ma una cosa bello che il seno destra è perfetto. Non è stato contaminata… è cancer free! Buono notizia vero!!! In questi giorni con il caldo non certo che una passeggiata perché mi fa aumentare il dolore da per tutto in più non aiuto il trombosi! Ma io ho una soluzione per tutto… lo dico 2 cose sia in italiana e in inglese #stica…zi combattere #fuc…it fig…t. Semplice con tenace, disciplina e un bel sorriso e anche nei momenti buio, perche lo so che c’è luce e speranza ...

zazoomblog : Dolore per il caldo e la trombosi, ma il seno destro è senza cancro! Carolyn Smith racconta la chemio - KontroKulturaa : Carolyn Smith ritorna in ospedale: 'Con il caldo i dolori aumentano e...' - - infoitcultura : Carolyn Smith e la chemio: “Dolore per il caldo e la trombosi, ma il seno destro è senza cancro” -