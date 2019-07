Carabiniere ucciso - un'altra prof nella bufera per un post : "Un colpo in testa..." : un'altra docente finisce nel mirino per un commento su Twitter. La sua risposta al sondaggio della Lega sulla "foto shock"...

Carabiniere ucciso - la fotografia è un caso ma per i magistrati l?inchiesta è blindata : E adesso quella foto di Gabriel Christian Natale Hjorth, con le mani legate dietro la schiena e gli occhi coperti da una benda, potrebbe finire al centro dell'inchiesta per l'omicidio del...

Sospesa l'insegnante d'arte che aveva ingiuriato sui social il Carabiniere ucciso : Sospesa dall'insegnamento, dovrà restare lontana dalla scuola. A partire da questa mattina infatti Eliana Frontini, la professoressa di storia dell'arte e disegno dell'Istituto...

Carabiniere ucciso - il racconto degli amici di scuola : «Gabriel - bullo con i più deboli» : «Conosco Finn da quando era un bambino e sono in uno stato di shock. È uno dei vicini più a modo nel quartiere; mi sento svenire di fronte alla notizia». La casa di Gloria...

Carabiniere ucciso - già oltre quattrocento persone in chiesa aspettano l'arrivo del feretro : Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso in attesa dell'inizio dei funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I banchi della...

Carabiniere ucciso : gen. Robusto - 'non è giusto morire accoltellato da un folle' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Non è giusto morire a 35 anni accoltellato da un folle". Lo ha detto il Comandante Interregionale Carabinieri Culquaber, Generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto, parlando dell'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. "Il Carabiniere vive con

Carabiniere ucciso : Orlando - ‘apprezzamento e sostegno all’Arma’ : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – “Io non mi occupo del ministro dell’Interno Salvini, esprimo invece apprezzamento e sostegno all’Arma dei Carabinieri che ogni giorno dimostra con il sacrificio dei propri uomini un servizio alla legalità del nostro paese, ma anche alla Costituzione non avendo dubbi e perplessità di fronte a comportamenti anche di propri esponenti che sono criticabili”. Così il sindaco di ...

Carabiniere ucciso - migliaia in fila per l'ultimo saluto : «Punizione esemplare - no alla pena di morte» : Inviato a Roma La fila comincia a formarsi già alle due del pomeriggio, in largo anticipo. Centinaia di persone, da via Dell'Arco del Monte per via dei Giubbinari fino alla piazza del...

"Carabiniere ucciso? Se non spari sei morto. Se lo fai - ti processano" : Giuseppe De Lorenzo Ira degli agenti dopo la morte del carabiniere a Roma. Andrea Cecchini (Italia Celere) "Siamo arrabbiati. Nessun rispetto per le divise" "Bisognerebbe osservalo da quella prospettiva, il mondo". Da dentro il casco di un celerino, vestendo la divisa di un poliziotto o di un carabiniere. "É tutto diverso, nessuno può capirlo davvero". Non lo comprendono i politici, i violenti, quelli che “All Cops Are Bastard”. ...

Carabiniere ucciso - Di Maio : “Interrogatorio bendato? Brutto - ma non la si butti in caciara” : “Per me è importantissimo essere al funerale del Carabiniere ucciso, è un nostro conterraneo della Campania. Ho visto le polemiche sulla foto del ragazzo bendato, quella foto non è bella e sicuramente ha fatto bene l’arma a trasferire i carabinieri che hanno compiuto questo atto, ma non voglio che la si butti in caciara. Un nostro servitore dello Stato è stato ammazzato, parlare quasi più del ragazzo bendato che del nostro Carabiniere ...

Carabiniere ucciso - Ferruccio Sansa : "Così gli assassini saranno estradati e le loro confessioni annullate" : "Ora gli americani fanno le anime candide, ma parliamo di un paese che nei confronti dei detenuti abbiamo assistito a episodi ben peggiori. Questo però non ci deve esimere a rispettare noi le regole". Parola di Ferruccio Sansa, ospite a Omnibus su La7: "Ricordiamo quello che è successo nella tragedi

Carabiniere ucciso : Di Maio - ‘stop polemiche - ergastolo per colpevoli’ : Napoli, 29 lug. (AdnKronos) – “Ho visto che ci sono molte polemiche sulla foto del ragazzo bendato. Quella foto non è bella, sicuramente ha fatto bene l’Arma dei Carabinieri a trasferire i carabinieri che avevano compiuto quest’atto. Però non voglio che la si butti in caciara: abbiamo un nostro servitore dello Stato ammazzato con undici coltellate. Parlare adesso ogni giorno più del ragazzo bendato che del nostro ...

Carabiniere ucciso - Conte : bendare un indagato è reato : Conte: bendare un indagato è reato. Non c'e' nessun dubbio che la vittima di questa tragedia sia il nostro Carabiniere, il nostro Mario.

"Bendare un indagato è reato" : l'Italia piange il Carabiniere ucciso (tra polemiche e punti oscuri) : Il premier Conte interviene sulla foto scattata in caserma a Natale Hjorth, uno degli indagati per l'omicidio del...