Carabiniere ucciso | l' ordinanza | «Varriale all' 1 19 in piazza Mastai | identificò

Carabiniere ucciso a Roma - le ultime parole prima di morire : "Aiuto - mi stanno ammazzando" : "Aiuto, mi stanno ammazzando". Sono state queste le ultime parole di Mario Cerciello Rega prima di morire per mano di due americani in cerca di droga. Poi il vicebrigadiere dell'Arma è crollato a terra per le coltellate sferrate da Elder Lee, mentre il collega Andrea Varriale era impegnato in un cor

Carabiniere ucciso - protesta choc del vicepresidente del sindacato di Polizia : "Questione benda ridicola" : Franco Maccari, vice presidente nazionale del sindacato di Polizia Fsp, è stato immortalato con una benda sugli occhi e un coltello insanguinato. È questa la protesta choc che ha lanciato nel giorno dei funerali del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega e all'indomani delle polemiche p

Carabiniere ucciso a Roma - sospesa la prof degli insulti : “Ma quel post non l’ho scritto io” : Nei confronti di Eliana Frontini, la professoressa di Novara che ha insultato in un post su Facebook il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma con 11 coltellate da due americani, è stato aperto un doppio procedimento disciplinare: uno da parte dell'Ufficio scolastico regionale del Piemonte e l'altro da parte dell'Ordine dei Giornalisti. Ma la docente si difende: "E' stato usato il mio account e il mio computer".Continua a leggere

Carabiniere ucciso a Roma - il collega Andrea Varriale al colloquio con il pusher un'ora prima della chiamata : Nell'ordinanza con cui il gip convalida l'arresto di Elder Lee e Natale Hjorth - accusati dell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega - emerge che il collega Andrea Varriale era sul posto un'ora prima della telefonata al 112. L'uomo era in piazza Mastai a colloquio con il pusher, Sergio Brugi

Carabiniere ucciso - il Gip : “Varriale in piazza Mastai un’ora prima della chiamata al 112” : ...

I funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega - il Carabiniere ucciso a Roma : C'è uno striscione con il volto sorridente di Mario Cerciello Rega e la scritta “sempre con noi”. Passa tra la folla, entra dentro la chiesa dove si svolgono i funerali. E poi il lungo applauso delle persone assiepate fuori dalla parrocchia di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo, stracolma di g

L'insegnante di Novara sostiene di non aver scritto il post contro il Carabiniere ucciso : Nel giorno in cui le viene notificato un provvedimento disciplinare dal Ministero dell'Istruzione per un post irridente nei confronti della morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, L'insegnante novarese Eliana Frontini sostiene di non essere stata lei a scrivere quel commento che tanta indignazione ha suscitato. "Non sono stata io. E spiegherò tutto alle autorità", dice la professoressa di Storia dell'Arte ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'arma del delitto è un coltello da marines. Come ha passato i controlli? : Un "coltello a lama fissa lunga 18 centimetri tipo Trenknife Kabar Camillus con lama brunita modello marines con impugnatura di anelli di cuoio ingrassato e pomolo in metallo brunito". È l'arma che ha ucciso il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, secondo quanto ricostruito nell'ordinanza di convali

Carabiniere ucciso - Nistri : “Polemiche non siano 12esima coltellata” : Carabiniere ucciso, Nistri: “Polemiche non siano 12esima coltellata” Il Comandante dell’Arma durante i funerali del vicebrigadiere morto a Roma: "Giusti i dibattiti ma oggi teniamoli fuori”. Ieri le polemiche dopo la diffusione di una foto di uno dei presunti responsabili dell’omicidio bendato e ammanettato. Premier Conte: ...

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso a Roma - interrogatorio Hjorth a rischio annullamento : La foto che ritrae uno degli indagati per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega ammanettato, bendato e con il capo chino continua a far discutere. L'idea che all'interno di una caserma delle forze dell'ordine si possano verificare episodi di questo tipo sta generando un dibattito, in cui non manca chi sottolinea che sarebbe comunque sbagliato far passare per vittima qualcuno che, come nel caso di Natale Hjorth, pur non essendo il reo ...

Carabiniere ucciso - l'ordinanza del gip : «Varriale all'1.19 in piazza Mastai - identificò Sergio Brugiatelli» : Come la sceneggiatura di un film. l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ricostruisce attraverso le varie testimonianzeNuove rivelazioni sull'omicidio del Carabiniere....

Funerali del Carabiniere ucciso - a Somma Vesuviana l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega : Nella chiesa di Santa Maria del Pozzo le esequie del vice brigadiere ucciso a Roma. Bandiere tricolore e lutto cittadino. L'omelia dell'arcivescovo militare: «Basta piangere servitori dello Stato»

Carabiniere ucciso a Roma - ovazione per Matteo Salvini : "Fai giustizia per Mario" : "Vai Salvini, Salvini fai giustizia". Così dalla folla stipata nella piazza antistante la chiesa di Santa Maria del Fosso qualcuno grida al ministro dell’Interno Matteo Salvini che lascia la cerimonia funebre ormai conclusa per il vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Il ministro dell'Interno, prim