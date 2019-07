Carabiniere ucciso | funerali tra lacrime e applausi Nistri | «Basta polemiche | sarebbero

Carabiniere ucciso : il padre di Elder - "Mio figlio è un bravo ragazzo" : Il padre di Finnegan Lee Elder, il giovane americano reo confesso dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ha definito suo figlio "un bravo ragazzo". Parlando brevemente con la Cnn fuori dalla sua abitazione a San Francisco, Ethan Elder ha definito il caso in cui è coinvolto il figlio "una situazione precaria". Ha poi espresso il desiderio che la gente sappia che "è un bravo ragazzo".

Carabiniere ucciso : assessore Donazzan - 'atto sacrosanto procedimento disciplinare per prof' : Venezia, 29 lug. (AdnKronos) - “Quanto avviato è un provvedimento sacrosanto e fondamentale, un atto di giustizia nei confronti di un uomo dello Stato, di un giovane militare dell’Arma dei Carabinieri vittima del peggio della nostra società”. Con questo commento interviene l’assessore all’Istruzione

Carabiniere ucciso - per il post su Facebook aperta un’indagine per vilipendio : La Procura di Novara ha aperto un fascicolo per il post su Facebook riferito all’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega. vilipendio delle forze armate è il reato ipotizzato al momento contro ignoti. “Dobbiamo fare accertamenti a fronte delle ultime notizie”, spiega al riguardo il procuratore di Novara, Marilinda Mineccia. “Uno in meno e chiaramente con lo sguardo poco intelligente, non ne ...

Carabiniere ucciso - la preghiera della moglie ai funerali : Carabiniere ucciso, la preghiera della moglie ai funerali Rosa Maria Esilio, durante la cerimonia, ha letto in lacrime un post che circola da anni su Facebook tra le mogli e le fidanzate dei militari. Lo scritto racconta la forza e le sfide delle compagne degli uomini delle forze dell'ordine Parole chiave: ...

"Cari americani". Bruno Vespa di fuoco : Carabiniere ucciso - la dura legge : "Domanda agli amici americani: una bendatura illegittima e una foto orribile possono alleggerire un omicidio con 11 colpi di baionetta?". Se lo domanda Bruno Vespa. Una domanda importante, ma la risposta è molto probabilmente no. Il padrone di Porta a porta su Twitter sta intervenendo sull'omicidio

Carabiniere ucciso a Roma - Edward Luttwak e la foto dell'americano bendato : "Dettagli non hanno importanza" : Da domenica 28, sta circolando una foto di Christian Natale Hjorth, uno dei due ragazzi americani coinvolti nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, freddato a coltellate la notte dello scorso 26 luglio, in via Pietro Cossa a Roma. L'immagine in questione, che sta provocando forte scandal

Carabiniere ucciso a Roma - cosa insegna questa vicenda a giornalisti e comunicatori : La festa delle iene, degli avvoltoi e degli sciacalli attorno all’assassinio del povero Carabiniere, sembra sia finita definitivamente. Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee, i due studenti americani cocainomani, hanno confessato. E’ stata trovata l’arma del delitto e il Gip ha ricostruito la dinamica dell’aggressione costata la vita al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, un servitore dello Stato, un lavoratore, non ...

Carabiniere ucciso : Cisl chiede scusa per parole insegnante Novara (2) : (AdnKronos) - "Rivolgete le nostre scuse anche alla famiglia del vice brigadiere Mario Cerciello Rega perché il loro progetto di vita è stato interrotto troppo presto per quell’ideale che fa però onore all’uomo, all’Arma e alla nazione - continuano i sindacalisti - Fate pervenire a tutti i vostri uo

Carabiniere ucciso : Cisl chiede scusa per parole insegnante Novara : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Una lettera, indirizzata al comandante Legione carabinieri Sicilia generale di Brigata Giovanni Cataldo, al comandante dei carabinieri di Palermo colonnello Antonio Di Stefano e al comandante dei carabinieri di Trapani colonnello Gianluca Vitagliano , per chiedere scus

Carabiniere ucciso - il Gip : "Varriale in piazza Mastai un’ora prima della chiamata al 112" : Nell'ordinanza della Gip Chiara Gallo, che ha confermato lo stato di fermo per i due americani coinvolti nell'omicidio di Mario Rega Cerciello, ci sono nuovi elementi da aggiungere alla ricostruzione su quanto accaduto. Il collega del vicebrigadiere ucciso ha raccontato alla Gip che lo stesso Cerciello si era identificato come un appartenente alle Forze dell'ordine quando si sono avvicinati ai due giovani americani in possesso del borsello di ...

Carabiniere ucciso : Varriale era a Trastevere un'ora prima dell'aggressione : "Dall'annotazione del Carabiniere, Andrea Varriale, emerge che poco tempo prima di ricevere l'incarico di effettuare l'operazione in abiti civili, alle ore 1.19, era intervenuto in piazza Mastai su ordine del maresciallo Pasquale Sansone che gli riferiva di trovarsi sul posto insieme ad altri operanti per la ricerca di un soggetto che si era sottratto all'identificazione dandosi alla fuga dopo aver consegnato ai militari un involucro di colore ...