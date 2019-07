Carabiniere ucciso | folla in chiesa | sulla bara le foto del matrimonio e la maglia del

Carabiniere ucciso : Camera penale Palermo - ‘sgomenti e preoccupati per foto bendato’ : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – “Lo sdegno che ha suscitato in noi l’uccisione del Vice Brigadiere Cierciello Rega, caduto nell’adempimento del dovere per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della legge, ed i sentimenti riconoscenza nutriti dai cittadini nei confronti dell’Arma dei Carabinieri, sono stati offuscati dalla divulgazione sui social di una foto nella quale uno degli indagati appare ...

Carabiniere ucciso a Roma - il gip Chiara Gallo : "Senza autocontrollo e pericolosi. Potevano farlo ancora" : Senza autocontrollo, pericolosi, inconsapevoli delle proprie azioni ed eccessivamente immaturi. Il gip di Roma, Chiara Gallo, nell'ordinanza cautelare con la quale conferma il carcere per i due americani, Christian Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder, scrive che i due californiani "erano alla

Carabiniere ucciso - l'ordinanza del gip : «Assenza di autocontrollo degli indagati e immaturità eccessiva» : Le condotte dei due «testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità sociale». Lo afferma il gip di Roma nell'ordinanza...

Non sappiamo ancora molto di come è stato ucciso il Carabiniere a Roma : Le ricostruzioni basate sulle fonti in procura e carabinieri contengono ancora passaggi contraddittori e difficili da spiegare: la storia dall'inizio, in ordine e nel suo contesto

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. “Mi hanno accoltellato” - le ultime parole : “Mi hanno accoltellato”. Sono state queste le ultime parole di Mario Cerciello Rega prima di perdere i sensi in seguito agli 11 fendenti sferrati dal 19enne statunitense Finnegan Lee Elder che nella notte fra giovedì e venerdì lo hanno ucciso. La frase è citata dal gip della Capitale, Chiara Gallo, nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per Elder e per il suo connazionale Christian Natale Hjorth. Nel documento del ...

Carabiniere ucciso - il collega Varriale nell'ordinanza : "Mario urlava "fermati - basta - siamo carabinieri" : “Mario urlava “fermati, basta, siamo carabinieri”. È una parte del racconto di Andrea Varriale, il collega del Carabiniere ucciso a Roma, contenuta nell’ordinanza del gip Chiara Gallo con cui ha disposto il carcere peri due cittadini americani.Nell’ordinanza si riporta un’altra parte del racconto di Varriale: “Prima di accasciarsi Mario ha detto mi hanno accoltellato”.Secondo quanto ...

