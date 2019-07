Carabiniere ucciso | folla in chiesa | sulla bara la foto delle nozze e la maglia del

Napoli piange il Carabiniere ucciso : Rosa Maria in lacrime sull'altare - il feretro avvolto nel tricolore con la maglia di Insigne : Un lunghissimo applauso ha accolto il feretro del vice brigadiere Mario Cerciello Rega nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana. Il feretro è stato portato in...

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. L’omicidio con un coltello “modello marines” : Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale avevano “avvicinato i due ragazzi qualificandosi e mostrando loro i tesserini”. Si tratta “di una modalità comunemente utilizzata in simili operazioni di polizia”. Dunque “il tentativo difensivo di ipotizzare una sorta di legittima difesa putativa, sostenendo di aver avuto paura per la propria vita e di essersi difeso non appare compatibile con gli elementi di fatto emersi ...

Carabiniere ucciso - l'americano che l'ha accoltellato : «Pensavo fosse il pusher». Il gip : «Totale assenza di autocontrollo» : «Non avevo capito che era un Carabiniere, ho avuto paura, credevo fosse uno dei pusher». È quanto ha ribadito al suo difensore che lo è andato a trovare in carcere Finnegan...

ELIANA FRONTINI INSEGNANTE VS Carabiniere UCCISO/ 'Uno di meno' prof sarà licenziata? : ELIANA FRONTINI, professoressa insulta CARABINIERE UCCISO a Roma: 'Uno di meno'. L'INSEGNANTE ora rischia di perdere la cattedra.

Carabiniere ucciso - Conte : 'Evitiamo reazioni emotive - esiste l'ergastolo' : Un lungo post su Facebook e il tentativo di spegnere le polemiche sul Carabiniere ucciso. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene sul caso che sembra sempre meno di cronaca nera e più di politica, che apre un nuovo fronte di lotta nella maggioranza di governo e un'aspra diatriba con le opposizioni, rischiando di offuscare il giorno di dolore per i funerali del 35enne vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. "Evitiamo di cavalcare ...

Carabiniere ucciso : Camera penale Palermo - 'sgomenti e preoccupati per foto bendato' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Lo sdegno che ha suscitato in noi l'uccisione del Vice Brigadiere Cierciello Rega, caduto nell'adempimento del dovere per garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della legge, ed i sentimenti riconoscenza nutriti dai cittadini nei confronti dell'Arma dei Ca

Carabiniere ucciso a Roma - l'ordinanza del gip : "Totale assenza di autocontrollo degli indagati e immaturità eccessiva" : Il provvedimento con cui il gip della Capitale, Chiara Gallo, ha disposto il carcere per i due cittadini americani