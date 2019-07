Carabiniere ucciso a Roma | ordinanza gip | i militari mostrano tesserino | poi aggressione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2019) Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale avevano “avvicinato i due ragazzi qualificandosi e mostrando loro i tesserini”. Si tratta “di una modalità comunemente utilizzata in simili operazioni di polizia”. Dunque “il tentativo difensivo di ipotizzare una sorta di legittima difesa putativa, sostenendo di aver avuto paura per la propria vita e di essersi difeso non appare compatibile con gli elementi di fatto emersi dalle indagini”. Lo accerta il gip di, Chiara Gallo, nell’con cui ha disposto il carcere per Finnegan Lee Elder e per il suo connazionale Christian Natale Hjorth, il due 19enni statunitensi accusati di omicidio e concorso in omicidio del vicebrigadiere 35enne accoltellato a morte anella notte fra giovedì e venerdì. E c’è anche la testimonianza di Andrea Varriale, l’altroaggredito, a ...

