Carabiniere ucciso a Roma | l' autopsia | raggiunto da 11 colpi di baionetta | L' arma

Carabiniere ucciso a Roma - qualcosa non torna : dai buchi nelle immagini alla testimonianza del pusher : L'uccisione del Carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuta a Roma per mano di due americani, sembra infittirsi sempre più. A peggiorare la situazione il buco inevitabile delle telecamere che quella sera hanno ripreso la fuga degli assassini, Elder Lee (esecutore materiale) e l'amico Natale Hjorth. U

Carabiniere ucciso - le ultime parole di Mario : «Aiutami - mi ammazza» : «Non sapevo che avesse il coltello». Christian Gabriel Natale Hjorth scarica l'amico Elder Finnegan Lee, il responsabile delle undici coltellate che hanno ucciso Mario Cerciello Rega....

Carabiniere UCCISO/ "Uno in meno" : così il terrorismo è arrivato fino a noi : CARABINIERE UCCISO. Il caso della prof. Frontini e del suo incredibile post sulla morte di Mario Cerciello Rega, "uno in meno", non è un incidente.

Carabiniere ucciso - Finn e Gabe secondo gli amici : "Violenti - drogati e ubriachi" : Ex compagni di scuola e i vicini raccontano i due ragazzi accusati avere ucciso il vicebrigradiere Mario Cerciello Rega a Roma. Alcuni ammettono: "Non siamo sorpresi di quello che è successo"

Carabiniere ucciso a Roma - il derubato al 112 : "Mi chiedono i soldi per il borsello - venite" : "Devo fare una denuncia", dice Sergio Brugiatelli chiedendo ai militari dell'Arma di intervenire in quella tragica notte in cui poi morì il vice brigadiere

Carabiniere ucciso - la prof chiude il profilo Facebook - è anche una giornalista pubblicista : Il presidente dell'Odg Carlo Verna: "Come tutti è tenuta al rispetto della deontologia e dovrà rispondere al consiglio di disciplina"

Carabiniere ucciso - le lacrime della moglie alla camera ardente di Mario Cerciello Rega : L’emozione di Rosa Maria Esilio, moglie di Mario Cerciello Rega, all’arrivo del feretro alla camera ardente del vice brigadiere dei Carabinieri a Roma, in piazza del Monte di Pietà. Domani a Somma Vesuviana nel napoletano i funerali del militare dell’Arma ucciso con 11 coltellate inferte da Elder Finnegan Lee nel cuore di Roma. Il dato è emerso dall’ autopsia svolta ieri all’istituto di medicina legale della ...

"Speravo nel funerale del cretino che lo ha sbudellato". Carabiniere ucciso - rabbia di Feltri contro l'americano : Il Carabiniere assassinato a coltellate a Roma, se avesse fatto ricorso alla pistola, non sarebbe stato ucciso. In nessun Paese al mondo le forze dell' ordine intervengono a mani nude per dirimere un contenzioso, e all' occorrenza sparano contro chi vìola la legge, non si tirano indietro, poiché il

Carabiniere ucciso - la foto dell'americano bendato apre sito Cnn : «Immagine scioccante» : La foto di uno dei due americani fermati per l'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega a Roma, Gabriel Natale-Hjorth, con gli occhi bendati, apre il sito della Cnn, che parla di...

Carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher che ha venduto aspirina al posto di cocaina : è un 40enne italiano : Già nella serata di ieri era chiaro, come emergeva dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, che a vendere il “pacco” – cioè l’aspirina al posto della cocaina – a Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due americani arrestati per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, non era stato Sergio Brugiatelli, ma un pusher per il quale faceva da tramite. E oggi l’uomo, un 40enne italiano, è ...