Carabiniere ucciso a Roma | il gip Chiara Gallo | Senza autocontrollo e pericolosi

Folla per l’ultimo saluto al Carabiniere ucciso. L’ordinanza del gip : “Totale assenza di autocontrollo degli indagati” : Somma Vesuviana in lutto. Un picchetto in alta uniforme scorta il feretro

Carabiniere ucciso - l'ordinanza del gip : «Assenza di autocontrollo degli indagati e immaturità eccessiva» : Le condotte dei due «testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità sociale». Lo afferma il gip di Roma nell'ordinanza...

Napoli - i funerali del Carabiniere ucciso live sul Mattino.it : il feretro avvolto nel tricolore con la maglia di Insigne : Un lunghissimo applauso ha accolto il feretro del vice brigadiere Mario Cerciello Rega nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana. Il feretro è stato portato in...

Non sappiamo ancora molto di come è stato ucciso il Carabiniere a Roma : Le ricostruzioni basate sulle fonti in procura e carabinieri contengono ancora passaggi contraddittori e difficili da spiegare: la storia dall'inizio, in ordine e nel suo contesto

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. “Mi hanno accoltellato” - le ultime parole : “Mi hanno accoltellato”. Sono state queste le ultime parole di Mario Cerciello Rega prima di perdere i sensi in seguito agli 11 fendenti sferrati dal 19enne statunitense Finnegan Lee Elder che nella notte fra giovedì e venerdì lo hanno ucciso. La frase è citata dal gip della Capitale, Chiara Gallo, nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per Elder e per il suo connazionale Christian Natale Hjorth. Nel documento del ...

Carabiniere ucciso - il collega Varriale nell'ordinanza : "Mario urlava "fermati - basta - siamo carabinieri" : “Mario urlava “fermati, basta, siamo carabinieri”. È una parte del racconto di Andrea Varriale, il collega del Carabiniere ucciso a Roma, contenuta nell’ordinanza del gip Chiara Gallo con cui ha disposto il carcere peri due cittadini americani.Nell’ordinanza si riporta un’altra parte del racconto di Varriale: “Prima di accasciarsi Mario ha detto mi hanno accoltellato”.Secondo quanto ...

Carabiniere ucciso - il lungo applauso all'arrivo del feretro. Funerali su Rai 1 e minuto di silenzio in tv DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì

Carabiniere ucciso a Roma - il legale di Amanda Knox : 'Caso simile' : Da alcuni giorni si sta parlando molto dell'omicidio di un giovane Carabiniere, il 35enne Mario Cerciello Rega, che sarebbe avvenuto a Roma ad opera di due ragazzi originari degli Stati Uniti. Nelle ultime ore ha fatto anche discutere una foto che ritrae uno dei due giovanissimi, il 18enne Christian Gabriel Natale Hjorth, mentre è bendato durante un interrogatorio dei carabinieri. Tale fotografia è stata molto criticata da una parte ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'ordinanza del gip. Il collega : "Mario mi disse 'mi hanno accoltellato'" : Il provvedimento con cui il gip della Capitale, Chiara Gallo, ha disposto il carcere per i due cittadini americani