Carabiniere ucciso a Roma | Eliana Frontini | Non sono stata io a scrivere quelle

Carabiniere ucciso - funerali tra lacrime - tricolori e palloncini. Nistri : «No alla 12esima coltellata» Diretta : Carabiniere ucciso, un lungo applauso delle oltre mille persone radunate fuori dalla chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana ha accolto il feretro del vicebrigadiere...

Carabiniere ucciso - l'americano che l'ha accoltellato : «Pensavo fosse il pusher». Il gip : «Totale assenza di autocontrollo - colpito con coltello da marines» : «Non avevo capito che era un Carabiniere, ho avuto paura, credevo fosse uno dei pusher». È quanto ha ribadito al suo difensore che lo è andato a trovare in carcere Finnegan...

Carabiniere ucciso - le ultime parole prima di morire : "Mi hanno accoltellato" : Giovanna Stella Dall'ordinanza del gip emergono dettagli choc sulla morte del vicebrigadiere. Il collega Varriale riporta le sue ultime parole Il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello è stato ammazzato con undici coltellate nella notte fra il 25 e 26 luglio. Un omicidio folle da parte di due cittadini statunitensi, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort. In queste ore è stata pubblicata l'ordinanza cautelare del gip Chiara ...

Carabiniere ucciso a coltellate - mille persone per l'ultimo saluto : Fonte foto: lapresseCarabiniere ucciso a coltellate, mille persone per l'ultimo saluto 1Sezione: Cronache Aurora Vigne mille persone si sono radunate all'esterno della chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana per dare l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma durante il servizio. Uomini delle forze dell'ordine, preti, tra cui padre Maurizio Patriciello, gente ...

Carabiniere ucciso - Brugiatelli identificato da Varriale all'1.19 in piazza Mastai : Le condotte dei due «testimoniano la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità sociale». Lo afferma il gip di Roma nell'ordinanza...

Addio al Carabiniere ucciso : ?la chiesa gremita in lacrime : Aurora Vigne Le esequie del vice brigadiere morto a Roma con undici coltellate. Il vescovo: "Politici imparino senso Stato da Mario" Una piazza affollata e la piccola chiesa di Santa Maria del Pozzo, a Somma Vesuviana, che trabocca di parenti, amici. Ma anche persone comuni che non vogliono far mancare il loro affetto alla famiglia di Mario Cerciello Rega. Quasi un migliaio le persone già presenti ma ne sono attese ancora molte al ...

Carabiniere ucciso : le parole della mamma davanti al feretro di Mario : Sono scene strazianti quelle del ritorno a ‘casa’ del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello. Ma il dolore più devastante è per i familiari stretti, mamma e moglie del Carabiniere in primis. Sono circa 400 le persone già presenti nella chiesa di Santa Croce di Santa Maria del Corso in attesa dell’inizio dei funerali del vice brigadiere. I banchi della chiesa dei Francescani sono completamenti pieni e decine di persone sono in piedi nelle navate ...

Carabiniere ucciso - folla in chiesa : sulla bara la foto delle nozze e la maglia del Napoli. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso a Roma - il vescovo Marcianò ai funerali : "Basta - sia fatta giustizia" : Un lungo applauso ha accolto il feretro del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega il Carabiniere ucciso a coltellate nella notte fra il 25 e il 26 luglio a Roma. Oltre mille persone, tra uomini delle forze dell'ordine, preti, gente comune, parenti e amici ma anche chi non conosceva il Carabiniere è gi

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. L’omicidio con un coltello “modello marines” : Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale avevano “avvicinato i due ragazzi qualificandosi e mostrando loro i tesserini”. Si tratta “di una modalità comunemente utilizzata in simili operazioni di polizia”. Dunque “il tentativo difensivo di ipotizzare una sorta di legittima difesa putativa, sostenendo di aver avuto paura per la propria vita e di essersi difeso non appare compatibile con gli elementi di fatto emersi ...