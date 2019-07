Carabiniere accoltellato | Varriale identificò l’uomo derubato un’ora prima della chiamata

Carabiniere ucciso - l'americano che l'ha accoltellato : «Pensavo fosse il pusher». Il gip : «Totale assenza di autocontrollo - colpito con coltello da marines» : «Non avevo capito che era un Carabiniere, ho avuto paura, credevo fosse uno dei pusher». È quanto ha ribadito al suo difensore che lo è andato a trovare in carcere Finnegan...

Carabiniere ucciso - le ultime parole prima di morire : "Mi hanno accoltellato" : Giovanna Stella Dall'ordinanza del gip emergono dettagli choc sulla morte del vicebrigadiere. Il collega Varriale riporta le sue ultime parole Il vicebrigadiere Mario Rega Cerciello è stato ammazzato con undici coltellate nella notte fra il 25 e 26 luglio. Un omicidio folle da parte di due cittadini statunitensi, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort. In queste ore è stata pubblicata l'ordinanza cautelare del gip Chiara ...

Carabiniere accoltellato - Varriale a colloquio con l’uomo derubato un’ora prima della chiamata al 112 : Su ordine del maresciallo Sansone, il collega di Mario Cerciello Rega era in piazza Mastai a parlare con Sergio Brugiatelli prima della telefonata alla centrale operativa. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei due americani tutti i passaggi controversi

Carabiniere ucciso - l'americano che l'ha accoltellato : «Pensavo fosse il pusher». Il gip : «Totale assenza di autocontrollo» : «Non avevo capito che era un Carabiniere, ho avuto paura, credevo fosse uno dei pusher». È quanto ha ribadito al suo difensore che lo è andato a trovare in carcere Finnegan...

Carabiniere ucciso - il collega : “Mario disse 'mi hanno accoltellato'” : Carabiniere ucciso, il collega: “Mario disse 'mi hanno accoltellato'” Nell’ordinanza con cui il gip ha disposto il carcere per i due 19enni americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere si legge che il comportamento dei giovani testimonia “la totale assenza di autocontrollo e capacità critica evidenziandone la pericolosità ...

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. “Mi hanno accoltellato” - le ultime parole : “Mi hanno accoltellato”. Sono state queste le ultime parole di Mario Cerciello Rega prima di perdere i sensi in seguito agli 11 fendenti sferrati dal 19enne statunitense Finnegan Lee Elder che nella notte fra giovedì e venerdì lo hanno ucciso. La frase è citata dal gip della Capitale, Chiara Gallo, nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per Elder e per il suo connazionale Christian Natale Hjorth. Nel documento del ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'ordinanza del gip. Il collega : "Mario mi disse 'mi hanno accoltellato'" : Il provvedimento con cui il gip della Capitale, Chiara Gallo, ha disposto il carcere per i due cittadini americani

Carabiniere ucciso : gen. Robusto - 'non è giusto morire accoltellato da un folle' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "Non è giusto morire a 35 anni accoltellato da un folle". Lo ha detto il Comandante Interregionale Carabinieri Culquaber, Generale di Corpo d'Armata Luigi Robusto, parlando dell'omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. "Il Carabiniere vive con

Il Carabiniere è morto accoltellato. Il pugnale portato dagli Usa : Giovanna Stella Individuato il pusher che ha fornito aspirina ai due americani. Elder ha ucciso con due coltellate il carabiniere. Il coltello portato in valigia La morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha lati ancora oscuri. L'autospia di ieri sera, però, ha dimostrato chiaramente che il militare è morto dissanguato: 11 coltellato lo hanno ammazzato. Non otto come si credeva all'inizio. Finnegan Lee Elder lo ha ucciso con un ...

Roma - Carabiniere accoltellato : i due americani non rispondono al gip : Il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega è stato ucciso da Elder Finnegan Lee e Gabriel Christian Natale Hjorth, due giovani turisti californiani. I ragazzi, di 19 e di 18 anni, accusati di omicidio aggravato in concorso hanno confessato, ma ieri, davanti al gip Chiara Gallo e al pm Maria Sabina Calabretta, non hanno praticamente detto nulla. E tanti sono ancora i misteri da chiarire. La convalida del fermo Elder Finnegan Lee e ...

Elder Finnegan Lee - accoltellatore del Carabiniere Mario Cerciello Rega - fa uso di psicofarmaci : Fa uso di psicofarmaci Elder Finnegan Lee, il responsabile delle otto coltellate che hanno portato alla morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. È quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Roma.Nella stanza di albergo dove alloggiava insieme all’altro fermato, Christian Gabriel Natale Hjort, gli inquirenti hanno rinvenuto un flacone di Xanax, un potente ansiolitico. Chi indaga non esclude che i due ...

Carabiniere ucciso - l'americano Elder Lee ha confessato : "L'ho accoltellato io" : I presunti assassini del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee. Ne sono convinti i magistrati e i carabinieri che a tempo di record avrebbero risolto il caso. I due giovani hanno 19 anni uno e 20 l’altro e sono cittadini americani. Sarebbero stati loro, secondo il decreto di fermo firmato dal pubblico ministero Maria Sabina Calabretta e dal procuratore aggiunto Nunzia D’Elia, i ...

Carabiniere ucciso a Roma - confessa uno degli americani fermati : “L’ho accoltellato io” : Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento accompagnato dai carabinieri in borghese, ai quali aveva raccontato di essere stato scippato. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato uno dei militare. È la ricostruzione messa insieme dai magistrati inquirenti sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 ...

Carabiniere ucciso a Roma - confessa uno degli americani fermati : “L’ho accoltellato io” : Cercavano droga, hanno derubato un pusher. A cui poi hanno chiesto dei soldi per restituirgli la borsa. Ma lui è andato all’appuntamento con i carabinieri in borghese. Poi è scoppiata la colluttazione, nella quale ad avere la peggio è stato il Carabiniere. È la ricostruzione di massima, messa insieme dai magistrati inquirenti, sulla morte di Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, ...