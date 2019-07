Cannabis | una pianta maestra di meditazione e spiritualità

Cannabis - se light non è droga : una sentenza del tribunale di Ancona riapre il caso : "Se il THC è inferiore a 0,5 l'effetto stupefacente non c'è". Sulla base di questa consulenza tecnica i giudici del Riesame...

Altro Che Caffè - la serie Netflix sulla Cannabis legale è la sorpresa dell’estate e avrà una seconda stagione (recensione) : Si intitola Altro Che Caffè, è arrivata su Netflix lo scorso giugno ed è una delle sorprese di questa estate tra i titoli non mainstream del catalogo della piattaforma. Questa serie francese, dal titolo internazionale Family Business, ha conquistato rapidamente una sua nicchia di pubblico su Netflix, che ne ha commentato entusiasta le doti sui social network invocando a gran voce la produzione di una nuova stagione. Che perAltro è stata ...

Cannabis LIBERA/ È davvero una medicina? : Da tempo si sostiene che la CANNABIS avrebbe proprietà mediche, in realtà l'Isituto Superio di Sanità ha detto il contrario

Cannabis - il Consiglio superiore di sanità : «Per ora non è una cura - continuare nella ricerca» : Non c’è una prova scientifica dell’efficacia terapeutica dei preparati della Cannabis: al momento, quindi, non possono essere considerati medicinali. È questo il parere che il Consiglio superiore di sanità ha fornito alla ministra della Salute Giulia Grillo. Ma non è una bocciatura: l’organo consultivo suggerisce di continuare la sperimentazione. Che cosa ne pensa l’associazione Luca Coscioni, fra le prime realtà a promuovere, ormai ...

Cannabis terapeutica - Grillo : "Valuteremo se fare una sperimentazione" : La ministra commenta il parere del Consiglio superiore di sanità che ha anche parlato di assenza di letteratura sull'efficacia della sostanza, sottolineando che non si tratta di un farmaco. "Non bloccheremo l'utilizzo della marijuana a fini medici"

Cannabis : “Non è un farmaco - non può considerarsi una cura” : Il parere del Consiglio superiore di sanità sulla Cannabis terapeutica è sul tavolo del ministro della Salute e, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, per gli esperti che l’hanno redatto la Cannabis ad uso medico “non è un farmaco, non è stata sottoposta ai controlli dell’Ema o dell’Aifa e non può quindi considerarsi una cura“. Inoltre, secondo il parere emesso dalla V sezione del Consiglio superiore di ...

Cannabis light - commercianti e imprenditori : “Non è una droga. Ora un’unica associazione per le nostre battaglie” : Istituire un’associazione per dare voce alle proprie istanze. Decine di professionisti del settore della canapa legale (commercianti, imprenditori, agricoltori) si sono trovati a Rho, in provincia di Milano, per fare quadrato dopo la decisione della Corte di Cassazione sulla Cannabis light. “Vogliamo riunire sotto un’unica bandiera l’intera filiera, poi fondare un organismo che coordini gli operatori e lavori su ...

Vasco Rossi : «Vietare la Cannabis light è una vergogna - di marijuana non è mai morto nessuno» : «Vietare la cannabis light è una vergogna. Sapete tutti come la penso, non bisognerebbe inserirla nella lista delle sostanze proibite». Vasco Rossi commenta così il recente...

Cannabis light - Vasco Rossi contro la decisione della Cassazione : “Vietarla è una vergogna” : Dopo la sentenza della Cassazione che ha vietato la vendita dei derivati della Cannabis, “in particolare di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della varietà sativa della canapa”, sulla questione è intervenuto anche Vasco Rossi che ha parlato di “vergogna”. In Edicola Cannabis light, la sentenza della Cassazione: “Vietata la vendita dei ...