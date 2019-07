Cambiamenti climatici | 200 renne morte di fame nell’Artico

Cambiamenti climatici : l’architettura urbana contro la povertà energetica : Tra le condizioni di disagio dovute al climate change, c’è la cosiddetta ‘povertà energetica’, ovvero la “situazione nella quale si spende più del 10% del proprio reddito per le bollette energetiche”, secondo la definizione di Brenda Boardman dell’università di Oxford e adottata dal British Government come misura ufficiale per l’Inghilterra. La povertà energetica in ambito urbano è al centro del libro Urban Fuel Poverty (editor K.Fabbri ...

Maltempo : “I Cambiamenti climatici sono una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni” : “Non passa settimana che la cronaca non ci segnali eventi atmosferici straordinari, caratterizzati da una inaudita violenza della natura. I cambiamenti climatici non sono più l’oggetto sconosciuto delle ricerche degli studiosi, ma una realtà con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Nella prossima legge di bilancio ci vuole dunque un salto di qualità con un piano di investimenti straordinario per la riconversione ecologica e la ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei Cambiamenti climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Ondata di caldo in Europa - fino a +43°C e record frantumati in diversi stati : “Tratto distintivo dei Cambiamenti climatici - diventano più intense” : Una potente Ondata di caldo africano ha mandato in frantumi moltissimi record di temperatura negli stati dell’Europa centro-occidentale, soprattutto in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, che hanno tutti superato, anche abbondantemente, la soglia di +40°C. Anche Lussemburgo e Regno Unito si sono avvicinati a tali valori. Questa ultima Ondata di caldo, causata da un blocco ad omega che ha permesso l’afflusso di una massa d’aria estremamente ...

Coldiretti : “Tagliare tasse su alimenti Made in Italy - l’agricoltura può svolgere un ruolo primario contro i Cambiamenti climatici” : Non solo va scongiurata qualsiasi ipotesi di aumento dell’Iva, ma è necessario riconoscere un credito di imposta alle imprese della filiera agroalimentare che utilizzano in misura prevalente prodotti agricoli italiani per rilanciare i consumi, ridurre il gap competitivo con gli altri Paesi e sostenere il sistema produttivo nazionale lungo la filiera dal campo alla scaffale. E’ quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al ...

Agricoltura - Coldiretti : è allarme invasione insetti alieni per via dei Cambiamenti climatici : Coldiretti Puglia parla di invasione di “parassiti alieni, mai visti prima e che si sono accaniti su alberi, piante e frutti e la cui presenza e’ dovuta al caldo e ai cambiamenti climatici”. Gli insetti, denuncia il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, “colpiscono le ciliegie e i frutti con colorazione dall’arancio al rosso e gli effetti si vedono solo in un secondo momento sui frutti raccolti. ...

Attivisti di Greenpeace bloccano l’auto di Boris Johnson a Londra : “Agire subito contro i Cambiamenti climatici” [FOTO e VIDEO] : Un cordone pacifico di Attivisti di Greenpeace ha bloccato questo pomeriggio il transito dell’auto che stava portando il premier entrante Boris Johnson dalla Regina Elisabetta II. Mentre l’auto del futuro Primo Ministro passava su The Mall, a Londra, gli Attivisti hanno fermato per qualche istante il corteo e le auto di sicurezza e hanno steso uno striscione con il messaggio “Emergenza climatica” davanti al veicolo sul quale stava viaggiando ...

Purtroppo gli animali non riescono ad adattarsi ai Cambiamenti climatici e sono in pericolo : I cambiamenti climatici stanno mettendo a dura prova gli animali che, Purtroppo, non riescono ad adattarsi sufficientemente in fretta rischiando così di non sopravvivere all'innalzamento delle temperature e alle modifiche all'habitat. Vediamo insieme cosa c'è da sapere sugli effetti dei cambiamenti climatici sugli animali.Continua a leggere

Cambiamenti climatici - Greta Thunberg in Parlamento a Parigi : “Ascoltate la scienza” : “Alcuni hanno scelto di non venire qui oggi, alcuni hanno scelto di non ascoltarci. Va bene. Non siete obbligati ad ascoltarci, noi non siamo che dei ragazzini dopo tutto. Ma dovete ascoltare la scienza. È tutto quel che chiediamo: unitevi dietro alla scienza“. È questo l’appello lanciato da Greta Thunberg, la giovane svedese icona della lotta contro il cambiamento climatico, intervenendo all’Assemblea nazionale a Parigi ...

Cambiamenti climatici : il Comune di Genova dichiara lo stato di emergenza climatica : Il consiglio comunale di Genova ha approvato all’unanimita’ l’ordine del giorno che dichiara lo “stato di emergenza climatica e ambientale riconoscendo le responsabilita’ storiche del cambiamento climatico a livello globale”. Nei giorni scorsi anche il consiglio della Regione Liguria aveva approvato lo stesso documento, proposto da Fridays For Future, il movimento nato dall’attivista svedese Greta ...

Cambiamenti climatici : rimuovere CO2 dall’atmosfera può aiutare - ma occorre un’enorme spinta in innovazione : Le tecnologie che consentono di rimuovere la CO2 dall’atmosfera possono giocare un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell’Accordo di Parigi, così come sottolineato anche dal Rapporto Speciale dell’IPCC sulle possibilità di limitare l’aumento della temperatura del pianeta entro 1,5°C. Finora gli studi effettuati su questo tema si sono concentrati sui modi biologici di assorbire anidride ...

Coldiretti : “Nel 2019 dimezzato il miele in Italia - le api soffrono per i Cambiamenti climatici” : La produzione nazionale di miele è praticamente dimezzata nella prima parte della campagna produttiva 2019. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea che mostrano che quest’anno la sola produzione nazionale di miele di acacia e agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese che in termini economici significa una riduzione dei ricavi per gli apicoltori pari a circa 73 milioni di euro. ...

Con i Cambiamenti climatici cambia la mappa agricola : l’ulivo delle Alpi e l’avocado di Calabria ne sono la prova : L’innalzamento delle temperature sta modificando la mappa delle coltivazioni in Italia. E’ quanto dichiarato da Coldiretti, che segnala una nuova distribuzione impensabile fino a qualche anno fa. L’ulivo, ad esempio, tipicamente mediterraneo, si è ora spostato a ridosso delle Alpi; allo stesso tempo in Sicilia e in Calabria sono arrivate le piante di banane, avocado e di altri frutti esotici Made in Italy, mai viste prima nel ...

Cambiamenti climatici - Merkel : “Greta ha spinto la Germania a fare di più” : “La serietà con cui Greta e molti, molti giovani ci hanno detto che si tratta della loro vita“, “questo ci ha portati ad occuparci” della crisi climatica “in modo più deciso“: lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel, sottolineando che il suo governo ha aumentato gli impegni e gli obiettivi per affrontare l’emergenza grazie alla mobilitazione di bambini, ragazzini e giovani, organizzati da ...