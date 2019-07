Calendario Serie A | il sorteggio live | la prima giornata in diretta tv

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) Grande attesa per ilvalido per il campionato diA, si avvicina l’inizio di una stagione che si preannuncia scoppiettante. Tutti a caccia della Juventus, i bianconeri sono ancora una volta i netti favoriti alla vittoria finale ma Napoli ed Inter si sono rinforzate nettamente e sono pronte a lottare. Si preannuncia scoppiettante anche la corsa alla corsa Champions League, in corsa anche l’altra squadra di Milano, il Milan senza dimenticare le due romane Roma e Lazio con i giallorossi alla ricerca del riscatto dopo l’ultima stagione, ovviamente in corsa anche l’Atalanta. Avvincente anche la ricerca alle posizioni di Europa League e per evitare la retrocessione.A, i criteri di compilazione: tutti i dettagli L’evento andrà in onda su Sky Sport 24 e Sky SportA e verrà condotto da Leo Di Bello e Giorgia Cenni, insieme a ...

