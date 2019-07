CALENDARIO NAPOLI CAMPIONATO SERIE A 2019-20 Il precedente | con chi la 1giornata?

CALENDARIO Serie A : alla prima giornata il Napoli non può incontrare Juve - Inter - Milan - Roma - Lazio : Domani il sorteggio Domani è in programma il sorteggio del Calendario di Serie A. La Lega Serie A ha ufficializzato i criteri e i vincoli che saranno rispettati nella compi Lazio ne del Calendario di Serie A, in programma domani. Ve ne segnaliamo alcuni che riguardano il Napoli . alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra Inter , Juve ntus, Milan , Napoli e Roma , oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e ...

VIDEO – Parte il “CALENDARIO dell’Avvento” dei Fratelli La Bufala a Miami per Napoli-Barcellona : “Forza Napoli a Miami” Cresce l’attesa in Florida per l’arrivo del Napoli che sarà impegnato il 7 agosto in un’amichevole con il Barcellona. La pizzeria dei Fratelli La Bufala di Miami Beach per celebrare la passione dei napoletani residenti a Miami e accogliere quanti arriveranno per l’occasione ha dato il via ad una serie di iniziative partite con l’estrazione alla lotteria di un biglietto per la partita che è ...